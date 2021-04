Angst voor coronastraf: 22-jarige valt van balkon

Om een ​​coronaboete te voorkomen viel een jongeman van een balkon op de vierde verdieping in Wipperfürth bij Keulen (Duitsland.) Hij liep zware verwondingen op, zo maakte de lokale politie maandag bekend.



De 22-jarige behoorde tot een groep van vier jonge mannen die elkaar op vrijdagavond in een appartement ontmoetten om samen feest te vieren.



Terwijl de politie in het appartement met de twee overgebleven mannen praatte, viel de 22-jarige in de diepte – vermoedelijk terwijl hij probeerde op een aangrenzend balkon te klimmen.



Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, schrijft Bild.

Reacties

10-04-2021 16:40:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.968

OTindex: 84.207

Treurig..... Ernstig gewond, ik hoop dat hij toch weer beter wordt.



Laatste edit 10-04-2021 16:50

10-04-2021 16:46:19 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.095

OTindex: 27.249

Het wordt niet in het artikel vermeld, maar het vermoeden bestaat: Als de wijn is in de man, is de wijsheid in de kan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: