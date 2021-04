Vrouw gechoqueerd wanneer man in fitness haar kont fotografeert

Een Amerikaanse vrouw heeft een naar moment beleefd in de fitness. Tijdens een work-out zag ze hoe een man achter haar stiekem foto’s van haar nam.De influencer, ene Julia, deelt regelmatig fitnessbeelden met haar 250.000 volgers. In januari was ze zichzelf zoals wel vaker aan het filmen tijdens een work-out en zag ze in de spiegel wat er achter haar gebeurde. Zo betrapte ze een man op het nemen van een foto van haar achterkant.Julia confronteerde de man nadien met de feiten, maar hij ontkende dat hij foto’s van haar genomen zou hebben. “Hij zei dat ik niet goed in mijn hoofd was door hem daarvan te verdenken”, legt ze uit. Ze vertelde het ook aan de manager van de fitness. Die ging verhaal halen bij de man, die daarop boos naar buiten liep om vervolgens weer naar binnen te gaan en zijn excuses aan te bieden.Julia durfde de beelden al die tijd niet te delen, maar besloot om het nu wel te doen. “Ik was van plan om het meteen te posten, maar het lag destijds te gevoelig. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken”, schrijft ze erbij.Heel wat mensen steunen haar. “Oh mijn God, je ziet er zo angstig uit. Die blik in je ogen. Ik vind het zo erg voor je”, “Dergelijke beelden maken me zo verdrietig. Jammer genoeg is dit de realiteit”, en “Ik word hier zo boos van”, klinkt het onder meer in de reacties.