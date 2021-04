Eerste vrouwelijke kapitein van Egypte onterecht beschuldigd van Suezblokkade

De 29-jarige Marwa Elselehdar krijgt in Egypte best wat aandacht: ze is de eerste vrouwelijke kapitein in haar thuisland. Maar kort na de blokkade van het Suezkanaal stond ze online wel heel erg in de belangstelling - en niet in positieve zin. In een gefotoshopt nieuwsbericht werd ze verantwoordelijk gehouden voor het vastlopen van het schip Ever Given in een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld.Met de blokkade van het kanaal heeft Elselehdar in werkelijkheid niets te maken. Toen de Ever Given klem kwam te zitten was zij als eerste stuurman aan het werk op een ander schip, een paar honderd kilometer verderop bij de Egyptische stad Alexandri├ź."Ik schrok me rot", zegt de kapitein tegen de BBC. "Ik had het idee dat ze mij moesten hebben omdat ik een succesvolle vrouw ben in deze sector, of misschien omdat ik Egyptisch ben, maar ik weet het niet zeker."Het nieuwsbericht waarin het gerucht over Elselehdar werd verspreid, was een gefotoshopte versie van een artikel over haar in de Engelstalige krant Arab News. Op Twitter werd het foutieve verhaal verspreid door nepaccounts die zich voordeden als Elselehdar."Het nepartikel was in het Engels, dus het kwam al snel terecht in andere landen. Ik heb sindsdien zo mijn best gedaan om het te ontkennen, omdat het gerucht mijn reputatie beschadigt en alles wat ik gedaan heb om te komen waar ik nu ben."Elselehdar volgde haar maritieme opleiding aan een gespecialiseerde universiteit in Egypte. Ze kreeg daarvoor toestemming van de toenmalige president Mubarak, omdat de universiteit op dat moment alleen mannen toeliet.De afgelopen dagen kreeg de Egyptische veel steun van maritieme media, vakgenoten en politici in het Midden-Oosten. Haar Instagramaccount kreeg er duizenden volgers bij."Mijn boodschap aan vrouwen die in de scheepvaart willen werken is dat ze moeten vechten voor wat hen lief is, en zich niet moeten laten be├»nvloeden door negativiteit", aldus de kapitein.