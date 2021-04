Koppel besmeurt “per ongeluk” peperduur graffitikunstwerk

Een koppel heeft in Zuid-Korea een peperduur graffitikunstwerk van een bekende Amerikaanse kunstenaar besmeurd. De twee dachten dat ze het kunstwerk mochten “opsmukken” met een likje zwarte verf, omdat er schildergerief stond opgesteld voor het werk. Maar die verfpotten en -borstels waren eigenlijk deel van de kunstinstallatie.Het prijskaartje van het titelloze werk van de Amerikaanse graffitikunstenaar JonOne wordt geschat op zo’n half miljoen dollar. Het kunstwerk staat uitgestald in een kunstgalerij in Seoul. Het werd in 2016 geschilderd voor de ogen van een livepubliek in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. De verfpotten en -borstels werden tezamen met het werk verplaatst en worden samen met het kunstwerk tentoongesteld.Volgens het personeel van de tentoonstelling legden bewakingscamera’s een jongeman en vrouw vast op beeld die met het schildergerief enkele zwarte verfstrepen op het kunstwerk kliederden. De politie arresteerde het koppel.Even later werd het duo vrijgelaten. Het hoofd van de tentoonstelling besloot om geen klacht in te dienen tegen het koppel, omdat de twee het kunstwerk kennelijk verkeerd geïnterpreteerd hadden en geen kwade bedoelingen hadden. “Ze dachten dat elke bezoeker een bijdrage mocht leveren aan het kunstwerk”, klinkt het. “We zijn momenteel in gesprek met de artiest, over de vraag of we het werk zullen restaureren.”Na het incident hing de galerij prikkeldraad voor het werk, evenals een bord met de inscriptie “Niet aanraken”.