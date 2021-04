Zuid-Afrikaanse pastoor laat scheten op hoofd van gelovigen om ze te genezen

Neen, dit is geen aprilgrap. Pastoor Christ Penelope uit Siyandani, in de noordelijke Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo, gaat dezer dagen viraal met een opmerkelijke foto van zijn “genezingsritueel”. De geestelijke gaat op het hoofd van de liggende gelovige zitten, om vervolgens een scheet te laten. “Een demonstratie van de kracht van God”, verdedigt hij zijn onorthodoxe methode.Om alle spirituele en fysieke kwaaltjes te genezen, lost pastoor Christ Penelope onwelriekende lichaamsgassen op het hoofd van zijn gelovigen. Een foto van dat gebeuren circuleert momenteel op sociale media en lokt verontwaardigde reacties uit. “Als we naar de kerk komen, is dat om te bidden, niet om scheten te ontvangen”, schreef een kerkganger uit de betrokken parochie.Pastoor Penelope blijft achter zijn methode staan: “Dit is een demonstratie van Gods kracht”, vertelde de man aan het Zuid-Afrikaanse magazine Drum. “Toen God Adam in een diepe slaap had gewiegd, kon Hij alles doen met zijn lichaam. Adam voelde niets. De Bijbel zegt niets over Adam die klaagt dat God hem pijn doet.”Volgens de pastoor is het belangrijk om de scheet te laten nabij de neusgaten van de persoon, omdat de “heilzame werking” zo een maximaal effect heeft. “Als ze wakker worden uit hun diepe slaap, zullen ze je vertellen dat ze niets gevoeld hebben. Dit toont de kracht van God aan. Zij die genezing nodig hebben, zullen nadien genezen.”Raar maar waar: tal van trouwe parochianen wachten hun beurt af – de wachttijd loopt op tot twee maanden – om de pastoor te ontmoeten en diens scheten te ontvangen.Collega-pastoors zijn niet gediend met de methodes van Penelope. Zo vertelde pastoor Jacob Sibiya uit Kagiso aan de Zuid-Afrikaanse krant Daily Sun dat de prakrijk “fout” was: “Nergens in de Bijbel zegt God dat je mensen kan genezen door op hen te gaan zitten. Pastoors moeten prediken wat in de Bijbel staat, niet wat ze denken dat erin staat”, klinkt het. Bisschop Miso Mabunda uit Soweto treedt hem bij: “Dit zijn exact het soort praktijken waar de Bijbel ons voor waarschuwde. Er staat in dat sommige mensen aan het einde der tijden choquerende dingen zullen doen.”Pastoor Penelope reageerde laconiek op zijn criticasters: “Ik laat geen scheten op mensen, ik genees ze.” Hij haalde in het verleden overigens al meerdere gekke toeren uit. Zo liet hij zijn gelovigen ooit slangen eten “om hun geloof te testen”. Hij zalfde hen vervolgens met glijmiddel, om zijn “lijdende gelovigen” verlossing te schenken.