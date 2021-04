Vijf procent van Vlamingen gebruikte nog nooit internet

In 2020 had 5% van de Vlamingen van 16 tot 74 jaar nog nooit internet gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In 2005 was dat nog 37% van de bevolking.



Het aandeel van mensen die nog nooit internet gebruikten, stijgt met de leeftijd. Zo had bij de jongeren van 16 tot 24 jaar in 2020 iedereen internet gebruikt. Bij de 25- tot 54-jarigen gebruikte 1% nog nooit internet, bij de personen van 55 tot 74 jaar 13%.



Ook het opleidingsniveau en inkomen spelen een rol. Bij de laaggeschoolden gebruikte 14% nog nooit internet, bij de hooggeschoolden geeft iedereen aan ooit al internet gebruikt te hebben. Bij de laagste inkomensgroep (tot 1.200 euro) had 9% nog nooit internet gebruikt. Bij de tweedelaagste inkomensgroep (1.200 tot 1.900 euro) is dat aandeel met 15% nog groter. Bij de huishoudens met een inkomen van minstens 3.000 euro is dat slechts 1%.



Terwijl in Vlaanderen 5% nog nooit internet gebruikt heeft, ligt dat aandeel in het Waals Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met respectievelijk 7 en 6% iets hoger. Vlaanderen doet het zo beter dan gemiddeld in Europa. Daar ligt het percentage van mensen dat nog nooit internet gebruikte op 9%. In Denemarken, Zweden en Luxemburg ligt het aandeel burgers dat nog nooit internet gebruikte het laagst (1%).

08-04-2021 16:40:57 Grouse









Ik ben wel heel benieuwd hoe dat in Nederland is. Ik kan me niet goed voorstellen dat zoveel mensen nooit internet hebben gebruikt. Ja, bij 80-plussers wel een aantal maar verder?

Ik ben lid van een bridgevereniging waar de gemiddelde leeftijd inmiddels boven de 75 ligt. Daarvan heeft 2% geen e-mailadres. Dat zijn 85-plussers. Ons oudste lid (94) heeft facebook en leest de krant digitaal.

08-04-2021 17:16:44 Emmo









@Grouse : Mijn vader van 96 komt niet meer op internet, maar was tot ver in de tachtig er wel mee bezig.

08-04-2021 17:17:08 allone













Dus ± hetzelfde... @Grouse : de meeste bronnen zeggen dat 6% van de Nederlanders geen internet kent, en een bron zegt 8%Dus ± hetzelfde...

08-04-2021 19:10:35 Grouse









@Emmo : Mijn vader tot hij er te dement voor werd. Hij heeft tot ongeveer zijn 90e internet gebruikt. Mijn moeder gebruikte internet op een speciale manier. Ze belde me om te vragen of ik iets op wilde zoeken

