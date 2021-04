Vrouw moet US$ 14.000 schadeclaim betalen omdat ze vriendin adviseerde om haar man te verlaten

Een vrouw uit Saoedi-Arabië die haar vriendin adviseerde om te scheiden van haar echtgenoot en uit te kijken naar een betere partner, is door de rechter veroordeeld tot het betalen van ruim US$ 14.000 schadeclaim aan de echtgenoot.



De vrouw voerde in de rechtszaal aan dat ze het beste voorhad met haar vriendin. De echtgenoot klaagde de vrouw aan, omdat hij van oordeel was dat ze zijn huwelijk heeft vernietigd, meldt Gulf News.



De rechtbank was het eens met de echtgenoot en ging akkoord met het betalen van een schadevergoeding.



Sommige personen hebben op sociale media met veel verbazing gereageerd op het besluit van de rechter. Anderen zijn van oordeel dat vriendinnen nooit het advies moeten geven om hun man te verlaten.

Reacties

08-04-2021 14:35:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.079

OTindex: 77.753

Als ik het zo bekijk, was het een goed advies.

Maar wat was het bewijs? Had ze het advies opgeschreven of opgenomen?

08-04-2021 14:52:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.048

OTindex: 27.241

@allone : Gezien het feit dat in landen als Saoedi Arabië de getuigenis van de man zwaarder weegt dan dat van de vrouw zou een verklaring van de man dat het zo is voldoende zijn geweest.

08-04-2021 15:21:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.079

OTindex: 77.753

@Emmo : ja, dat zou kunnen... maar dan kan iedere man iedere vrouw van van alles beschuldigen, en 14000 dollar eisen... zucht

08-04-2021 16:42:46 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.042

OTindex: 2.958

@allone :

: geen RAARmaarwaar nieuws dus?! Quote @Mamsie : geen RAARmaarwaar nieuws dus?!

Maar wel een dringend advies om daar ver vandaan te blijven.

Maar wel een dringend advies om daar ver vandaan te blijven.

08-04-2021 17:15:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.048

OTindex: 27.241

@allone :

maar dan kan iedere man iedere vrouw van van alles beschuldigen, en 14000 dollar eisen... zucht Quotemaar dan kan iedere man iedere vrouw van van alles beschuldigen, en 14000 dollar eisen... zucht Mogelijk kan hem dat een klap met de deegroller kosten.

08-04-2021 19:46:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.079

OTindex: 77.753





Laatste edit 08-04-2021 19:47 @Grouse : als vrouw iig ja.. Zo zag ik vandaag een video van een man, een Australiër, die in Pakistan door de Himalaya's reisde. Waarbij ik bedacht dat je dat als vrouw alleen waarschijnlijk ook beter niet kunt doen. Op vele beelden zag je sowieso alleen maar mannen, de vrouwen zullen wel allemaal thuis gezeten hebben.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: