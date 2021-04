Bestuurder van 25-kilometerauto in Orvelte krijgt stopteken van de politie… en scheurt er met 130 kilometer per uur vandoor

De politie heeft vrijdag na een korte achtervolging in Orvelte de 18-jarige bestuurder van een '25-kilometerauto' aan de kant van de weg gezet.De man overtrad de snelheid ter plaatse, kreeg een stopteken en ging er met 130 kilometer per uur vandoor.Het rijbewijs van de 18-jarige is in beslag genomen, net als zijn voertuig, meldt de politie.