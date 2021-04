Legobende opgerold in Frankrijk: Levert grof geld op

De Franse politie heeft een bende dieven uit Polen in de kraag gevat die het speciaal had voorzien op lego. Ze werden opgepakt bij het beroven van een speelgoedwinkel. "Er wordt flink geplunderd uit winkels. Als je een speelgoedwinkel wilt leegroven, dan is lego heel waardevol."



"In de legogemeenschap zitten niet alleen maar kinderen", zegt een Franse politieagent tegen Le Parisien. "We hebben ook klachten gehad van mensen over woninginbraken waarbij lego werd gestolen."



De Poolse bende sloeg al eerder toe: in november 2019 en februari 2020. De verdachten hebben bekend dat ze speciaal op zoek waren naar collector's items van lego. "Ze komen naar Frankrijk, gaan in een hotel zitten, beroven speelgoedwinkels en gaan terug naar Polen om hun buit te verkopen" zegt de agent.



Lego voor zieke kinderen gestolen

Het is een trend. In juli 2020 stal een andere bende al 18.000 legodozen ter waarde van bijna een half miljoen euro uit de opslagplaats van een Engelse liefdadigheidsorganisatie. De lego was bedoeld voor kinderen in een ziekenhuis.



Sinds de lockdown vorig jaar is de waarde van lego sterk gestegen, zegt Gerben van IJken. Hij is lego-expert bij veilingsite Catawiki. "Mensen zitten veel thuis. Speelgoed en verzamelaarsdingen komen ontzettend naar boven. Bij Catawiki zagen we het afgelopen jaar alleen al 98 procent groei bij lego."



Van IJken wijst erop dat lego altijd duur is geweest. "Dat weet je als kind al. Ga er maar voor sparen, hoorde je dan. Lego wordt altijd geassocieerd met kinderspeelgoed, maar dat is het niet. Afgelopen jaren is lego meer gericht op volwassenen, op grote pakketten van meer dan 300 euro."



En die grote dozen ('sets') worden daarna vaak nog veel meer waard. Van IJken vertelt over een Café Corner die nog in de doos zat en 2.700 euro opleverde. Een zelfgebouwde replica van het station van de Franse stad Lyon ging voor 3.200 euro onder de hamer. "De allerduurste lego die wij ooit geveild hebben, is een gouden legosteen van 15.000 euro."



Met het populaire tv-programma Lego Masters is het misschien moeilijk voor te stellen, maar Lego was in 2003 bijna failliet. "Toen zijn ze lego gaan produceren uit populaire films zoals Star Wars", vertelt Van IJken. Hij ziet dat Lego steeds nieuwe thema's brengt en dat het bedrijf zelf schaarste creëert door sets maar kort in de handel te houden.



De dure, zeldzame sets zijn een aantrekkelijk doelwit voor criminelen, ziet ook Van IJken. "De diefstal is in Europa betrekkelijk nieuw, maar in Amerika is het al langer gaande. Er zijn invallen geweest bij gangsters die op een stapel unieke sets zaten."

