1 aprilgrappen: zo neem je iemand op anderhalve meter tóch in de maling

Het is 1 april en dus oppassen geblazen of iemand je vandaag een poets bakt. Maar met thuiswerken zijn er geen collega's om te foppen en van de mensen die je wel kunt zien moet je afstand bewaren in de coronatijd. Toch moet dat geen probleem zijn om vandaag een grapje met iemand uit te halen, aldus de feestwinkels. "Een nepdrol kun je ook op anderhalve meter afstand neerleggen."



Janneke Groskamp van feestwinkel Jan Monnikendam in Haarlem heeft genoeg ideeën voor 1 aprilgrappen die coronaproof kunnen worden uitgevoerd. "Jeukpoeder kan altijd. Of zeep, waar je vieze handen van krijgt, juist in coronatijd extra relevant omdat iedereen de hele tijd z'n handen aan het wassen is."



Maar ook aan scheetkussens, neppe krasloten of nepsigaretten kan je veel plezier beleven deze 1 april. "Zolang je het goed voorbereidt kun je mensen ook in deze tijden genoeg foppen." Bijvoorbeeld door een zogenaamd 'graplot' te versturen, waarbij de ontvanger denkt 5.000 euro te hebben gewonnen met een kraslot, maar die mag ophalen 'aan het einde van de regenboog'.



Ook raadt Janneke de wat oudere grappen en grollen uit het repertoire aan waar geen extra fopartikelen voor nodig zijn. "Bijvoorbeeld een bankbiljet aan een draadje doen en deze op straat leggen. Of nog gemener, een euro op de stoep lijmen."



Rondom 1 april ziet Janneke vooral 'alles wat vies is' hard gaan, zoals nepdrollen en stinkzakjes. "Stinkbommen verkopen we niet meer, die waren gevaarlijk omdat er zwavel bij gebruikt werd. Nu verkopen we een soort zakjes die door middel van een chemische reactie ontploffen. Maar de stank is onverminderd niet te harden."



Mensen schrikken zich wild

Een medewerker van het Feestwinkeltje in Beverwijk moet even nadenken over 1 aprilgrappen in coronatijd, maar heeft er ook een paar. "Wij hebben van die kokers die lijken op chipsbussen. Daar zit geen chips in, maar een enorme slang. Mensen schrikken zich altijd helemaal wild als ze denken een chippie te pakken en er springt ineens een slang uit."



Om huisgenoten te foppen raadt het Feestwinkeltje smerige zuurtjes aan. "Die lijken dan op normale snoepjes, maar smaken naar sambal of knoflook. Altijd leuk!"



Reacties

01-04-2021 11:24:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.010

OTindex: 77.602

Zijn dat 1-aprilgrappen? Mijn definitie daarvan is anders.

Bovendien is dat allemaal niet bepaald grappig..

01-04-2021 11:31:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.079

OTindex: 6.981





Edit: Ah,



Laatste edit 01-04-2021 11:32 @allone : Inderdaad. Dit valt meer in de categorie onderbroekenlol op de basisschool.Edit: Ah, @Mamsie is het met me eens.

01-04-2021 13:03:48 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.615

OTindex: 3.325

hoorde vandaag dat iemand goed uit de hoek is gekomen op het werk. " lieve collega's, na 11 jaar bij de telefooncentrale wil ik een ander uitzicht. De gesprekken met leidinggevenden zijn achter de rug. Na Pasen ga ik elders beginnen..."

Na allerlei 'jammer dat je weg gaat, succes' en dergelijke berichten kwam na een uurtje... "Mensen het is 1 april. Wel heb ik een nieuw thuiswerkplekje."



01-04-2021 13:06:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.888

OTindex: 83.936

@merlinswit : Die gaat nu aan de andere kant van de tafel zitten werken....

01-04-2021 13:28:59 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.978

OTindex: 2.841



In deze tijd is het helaas noodzaak te bezuinigen op de kosten om ervoor te zorgen dat al het personeel zijn baan kan behouden. Daarom is de volgende maatregel vanaf morgen van kracht:

Toiletpapier zal niet meer vanuit het bedrijf worden verstrekt. Dit om enerzijds op papier te besparen en anderzijds omdat toiletgang toch echt als privé-aangelegenheid moet worden gezien. Als werkgever zien wij dan ook niet de noodzaak dit te faciliteren door toiletpapier te verstrekken.

Papier kan desgewenst bij de receptie worden gekocht in hoeveelheden van 10 velletjes.



De pleuris brak uit De mooiste die ik ooit heb uitgehaald was door een memo rond te sturen waarin hetvolgende stond:In deze tijd is het helaas noodzaak te bezuinigen op de kosten om ervoor te zorgen dat al het personeel zijn baan kan behouden. Daarom is de volgende maatregel vanaf morgen van kracht:Toiletpapier zal niet meer vanuit het bedrijf worden verstrekt. Dit om enerzijds op papier te besparen en anderzijds omdat toiletgang toch echt als privé-aangelegenheid moet worden gezien. Als werkgever zien wij dan ook niet de noodzaak dit te faciliteren door toiletpapier te verstrekken.Papier kan desgewenst bij de receptie worden gekocht in hoeveelheden van 10 velletjes.De pleuris brak uit

01-04-2021 14:19:06 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.917

OTindex: 27.221



Vervolgens kwam van de schepen de vraag of dit ook in de kantine van kantoor zou gebeuren.

Daarop is voor zover ik weet nooit antwoord op gekomen.

Overigens was dit géén 1 april grap.... @Grouse : Bij de (grote) rederij Maersk kwam eens de oekaze af dat er geen papieren servetjes meer geleverd zouden worden op de schepen. Voortaan moesten maar toiletrollen op tafel geplaatst worden. Dit in verband met de hoge kosten van die servetjes.Vervolgens kwam van de schepen de vraag of dit ook in de kantine van kantoor zou gebeuren.Daarop is voor zover ik weet nooit antwoord op gekomen.Overigens was dit géén 1 april grap....

01-04-2021 14:38:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.917

OTindex: 27.221

@Mamsie : Op dit moment worden bij Maersk alle Europeanen op de vloot vervangen door Aziaten.

01-04-2021 15:13:12 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.812

OTindex: 36.810





vandaag kwam ik ooit op een nieuwe werkplek begonnen ze al voor de koffie met "kikker in je bil" en zo. dat ik mijn -digitale- horloge op 31 maart stelde en iedereen tot ver in de middag -met succes- wijs maakte dat het pas de volgende dag 1 april was, dat was zelfverdediging....vandaag kwam ik deze tegen, die had ik zelf niet kunnen verzinnen

01-04-2021 15:19:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.888

OTindex: 83.936

@Emmo : Dus die zijn goedkoper.... je zal op deze manier maar je baan kwijtraken!

