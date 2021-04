Laarder zonder rijbewijs wisselt van plek met Heerhugowaarder tijdens achtervolging

NOORD-HOLLAND - Een stoet dure sportauto's maakte het dit weekend wel heel bont in Zeeland: de politie ontving daar zondagmiddag diverse meldingen van asociaal rijgedag van bestuurders in snelle wagens, die over de Brouwersdam raceten. Eén daarvan werd bestuurd door een Laarder (4zonder rijbewijs, die samen met zijn medepassagier (3uit Heerhugowaard de politie op het verkeerde been wilde zetten.De mannen deden mee aan een zogenoemde StreetGasm Ride Out, een georganiseerde bijeenkomst van tientallen autoliefhebbers met snelle racewagens. De deelnemers reden veel harder dan toegestaan, met snelheden van 160 kilometer per uur op de Brouwersdam.Na verschillende meldingen besloot de politie de groep tijdens een stop bij een tankstation aan te spreken. Enkele deelnemers beaamden volgens de politie dat de rit rumoerig verliep en dat de toegestane snelheid werd overtreden.Eén van de auto's werd bestuurd door een man uit Laren, waarvan de politie ontdekte dat hij meedeed aan de stoet, terwijl zijn rijbewijs diezelfde ochtend nog was ingenomen. Hij had met 200 kilometer per uur over de snelweg gereden.Terwijl de agenten de achtervolging inzetten, besloot de Laarder van plek te wisselen met zijn medepassagier, de man uit Heerhugowaard. Ook hij kreeg net als de Laarder een bekeuring, omdat hij wist dat de bestuurder zonder rijbewijs reed en stiekem achter het stuur kroop.Tegen beide mannen wordt proces-verbaal opgemaakt, verklaart de politie.