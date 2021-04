Volkswagen vanaf nu Voltswagen? Welnee, 1 aprilgrap

Volkswagen vanaf nu door het leven als Voltswagen? De Duitse autobouwer meldde het in een persbericht, veranderde het Amerikaanse twitteraccount en bevestigde het vervolgens aan Amerikaanse media. Maar zoals velen al verwachtten blijkt het toch om een 1 aprilgrap te gaan.



De aankondiging van Volkswagen om de bedrijfsnaam te veranderen in Voltswagen zorgde gisteren overal ter wereld voor opgetrokken wenkbrauwen. Het bedrijf zou vanaf nu door het leven willen gaan als Voltswagen om de ambities op de markt voor elektrische auto's beter kenbaar te maken. Veel media namen de bewering over.



Enkele vertegenwoordigers van Volkswagen gaven gisteravond in de Amerikaanse pers uiteindelijk toe dat het allemaal verzonnen was. Het zou gaan om een 1 aprilgrap. Het bedrijf komt vandaag naar verwachting met een nog een verklaring naar buiten, vertelde een bron.



Niet eerste publiciteitsstunt

Het Duitse merk staat met name bekend om het dieselschandaal, toen het werd betrapt op het sjoemelen met de software om emissietesten te manipuleren. Dat heeft Volkswagen miljarden gekost.



'Voltswagen' was overigens niet de eerste publiciteitsstunt van de Duitse autobouwer. In 2003, toen Volkswagen een nieuwe Golf lanceerde, werd de Duitse thuisplaats Wolfsburg voor een paar weken omgedoopt tot Golfsburg.

Reacties

02-04-2021 20:06:45 Mamsie

O, wat een vréselijk leuke woordgrap, ik rol werkelijk van de bank af van de daverende pret....

02-04-2021 21:36:50 Grouse

Veel grappen zijn geen grappen.



02-04-2021 22:37:33 Jura6

Ik dacht dat Duitsers geen grappen maakten...

02-04-2021 23:54:03 Mamsie

Laatste edit 02-04-2021 23:54 @Emmo : Hebben ze daar geen gevoel voor humor of kennen ze er alleen maar oubollige lol?

03-04-2021 00:13:36 HoLaHu

@Mamsie : Het dunste boekje ter wereld is het boekje met Duitse humor...

03-04-2021 00:23:36 Grouse

@HoLaHu : Ze vinden Rudi Carell geweldig grappig. Dat zegt genoeg toch?

