LEGO te huur, de 14-jarige Floris is zijn eigen bedrijf begonnen

"Ik speel als sinds dat ik zes jaar oud ben met LEGO en ik ben er nog steeds enorm fan van", vertelt de 14-jarige ondernemer Floris Hoogendijk uit Groesbeek. Drie maanden geleden begon hij zijn eigen LEGO-verhuurbedrijf.



"LEGO is best duur en we hebben er veel van liggen. Ik heb nu zo'n veertig producten op mijn website staan die ieder voor twee weken gehuurd kunnen worden", vertelt Floris over de gedachte achter zijn onderneming.



"Daarnaast was het goed voor mijn eigen ontwikkeling. Ik zit normaal gesproken veel op mijn kamer een beetje mijn eigen ding te doen. Hierdoor moet ik met anderen omgaan, uit mijn comfortzone komen. Het is heel spannend maar ook heel erg leuk om te doen."



Floris is niet de enige Gelderse jongere die zijn eigen bedrijf startte. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal, ondanks de coronacrisis, fors gegroeid. Waar in 2017 nog 96 jongeren onder de 18 jaar een eigen bedrijfje inschreven, waren dat er in 2018 al 162. In 2019 steeg het aantal verder naar 278, tegen maar liefst 445 afgelopen jaar.



Wat voor bedrijfjes vorig jaar zijn ingeschreven, is niet duidelijk. Dat vermelden de cijfers niet, maar er blijkt wel uit dat de ondernemerszin onder Gelderse jongeren groot is. Ze zijn wel afhankelijk van de hulp van hun ouders, want onder andere banken doen geen zaken met ze.



De website van Floris, Stapel-Gek.nl, is grotendeels door hem zelf gebouwd. "Ik had mezelf nooit gezien als iemand die goed met techniek om kan gaan, maar inmiddels voel ik me wel de expert van de familie."



Hij vervolgt: "Het was een hele nieuwe leerervaring en er zijn heel veel dingen verkeerd gegaan in het begin. Maar het is wel leuk om zo'n uitdaging te overkomen. Ik haal heel veel levenservaring uit mijn bedrijf. Ik begrijp meer hoe de marketingwereld in elkaar zit en het verdient ook een beetje bij. Veel van het geld dat ik verdien, investeer ik ook direct weer in LEGO."

Reacties

01-04-2021 08:34:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.010

OTindex: 77.602



Het artikel vermeldt niet of er ook veel interesse is.. Goed gedaan FlorisHet artikel vermeldt niet of er ook veel interesse is..

01-04-2021 09:08:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.917

OTindex: 27.221



De lego waar ik mee ben opgegroeid waren uitsluitend bouwstenen, waarmee je de eigen fantasie moest gebruiken voor het bouwen van objecten. minder mooi, maar als leerobject volgens mij veel beter.

Van bouwstenen heb je nooit genoeg, van die voorgedrukte dingen wil je telkens een andere hebben. en omdat het inderdaad behoorlijk prijzig is is huur een geschikte mogelijkheid. @allone : Ik vermoed van wel. Moderne lego is meer het bouwen van voorgedrukte installaties. Heb je dat eenmaal gedaan, dan is de lol er af. Met de stukjes ervan heb je maar een beperkt aantal mogelijkhedenDe lego waar ik mee ben opgegroeid waren uitsluitend bouwstenen, waarmee je de eigen fantasie moest gebruiken voor het bouwen van objecten. minder mooi, maar als leerobject volgens mij veel beter.Van bouwstenen heb je nooit genoeg, van die voorgedrukte dingen wil je telkens een andere hebben. en omdat het inderdaad behoorlijk prijzig is is huur een geschikte mogelijkheid.

01-04-2021 09:15:00 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 131

OTindex: 7

Deze sets kan je veel beter zelf kopen.

Als je ze netjes bewaard met doos en boekje verkoop je ze jaren later nog met dikke winst.



Ik heb zelf de hele reeks van de gebouwen gehad waar de Pet shop en cinema onder vallen.



1tje daarvan gekocht voor 250,- en 5 jaar later kunnen verkopen voor 900,-



Ben er nu met 1 bezig die ik gekocht heb voor 160,- die op internet verkocht wordt voor 1100.-



Als je de juiste setjes weet te kopen verlies je er nooit op.

01-04-2021 09:20:08 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 4.844

OTindex: 5.926

S



dus ja, lego leent zich heel goed voor 2e hands



: klopt helemaal, zeker bij de 'meisjes' lego. gisteren ging mijn dochter dus ook eigenlijk voor het eerst 'zelf' iets bouwen, zonder boekje maar gewoon met de (enorme hoeveelheid) steentjes voor dr neus.



Laatste edit 01-04-2021 09:22 ik ben gisteren bij een 2e hands lego winkel geweest waar je losse stukjes kunt uitzoeken, waar ook sets zijn samengesteld van oude boekjes, compleet gemaakt met de juiste steentjes, weer netjes in een doosje en voor een prikkie te koop. super dag gehad, 2 uur lang door bakken lego rauzen, blokjes uitzoeken, minifiguurtjes in elkaar zetten en voor een fractie van wat een doos in de winkel kost.dus ja, lego leent zich heel goed voor 2e hands @Emmo : klopt helemaal, zeker bij de 'meisjes' lego. gisteren ging mijn dochter dus ook eigenlijk voor het eerst 'zelf' iets bouwen, zonder boekje maar gewoon met de (enorme hoeveelheid) steentjes voor dr neus.

01-04-2021 09:27:53 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 131

OTindex: 7

@venzje :

Ik heb bij gehouden wat ik heb betaald en wat ik heb verkocht.



Totaal verkocht 9300,- terwijl ik er maar 5900,- aan heb uitgegeven, dat is een winst van 3400,- in de zes jaar dat ik dit doe.



Ik heb hobby's gehad die niets opleverde.



Kunst is om voor de exclusieve setjes te gaan.



Ik heb zelfs een lego poppetje weten te verkopen voor 700,- Dit was een oplage van 5000,- stuks. Je kocht een zakje en het was afwachten wat erin zat. Dit konden 16 verschillende figuren zijn uit de normale set, of je was de gelukkige en had de zeldzame 17de.

kosten van een zakje. 2,95. Ik heb bij gehouden wat ik heb betaald en wat ik heb verkocht.Totaal verkocht 9300,- terwijl ik er maar 5900,- aan heb uitgegeven, dat is een winst van 3400,- in de zes jaar dat ik dit doe.Ik heb hobby's gehad die niets opleverde.Kunst is om voor de exclusieve setjes te gaan.Ik heb zelfs een lego poppetje weten te verkopen voor 700,- Dit was een oplage van 5000,- stuks. Je kocht een zakje en het was afwachten wat erin zat. Dit konden 16 verschillende figuren zijn uit de normale set, of je was de gelukkige en had de zeldzame 17de.kosten van een zakje. 2,95.

01-04-2021 09:29:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.917

OTindex: 27.221



Het gekke is dat dit zelfs geldt voor modellen die nog steeds gemaakt worden. Je kunt ze zo bij de specialist bestellen voor zeg €500, terwijl diezelfde dingen €600 op eBay doen. @venzje : Dat geldt ook voor die treintjes van mij. Mits in goede staat leveren die tweedehands fors meer op dan nieuw.Het gekke is dat dit zelfs geldt voor modellen die nog steeds gemaakt worden. Je kunt ze zo bij de specialist bestellen voor zeg €500, terwijl diezelfde dingen €600 op eBay doen.

01-04-2021 10:11:11 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.978

OTindex: 2.840



Het leukst vond ik altijd gewoon bouwen en kijken waar je uitkwam.

Als ik wil puzzelen in de juiste volgorde koop ik wel iets bij IKEA Ik heb nog een paar bakken vol lego staan. Die bewaar ik maar voor de eventuele kleinkinderen. Voornamelijk veel blokjes maar ook een dierentuin, wat verschillende sets en een trein.Het leukst vond ik altijd gewoon bouwen en kijken waar je uitkwam.Als ik wil puzzelen in de juiste volgorde koop ik wel iets bij IKEA

01-04-2021 10:43:32 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.978

OTindex: 2.840

@KhunAxe : Je hebt vast de gebruiksaanwijzing op z'n kop gehouden

01-04-2021 15:03:35 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.808

OTindex: 36.810

moet Floris als er iets terug komt uit de verhuur alle stukjes natellen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: