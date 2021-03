Koppel bestelt bruidstaart, maar bakker maakt gênante blunder

Een vrouw lag in een deuk toen ze zag wat de bakker had aangevangen met de bruidstaart. Gelukkig kon de flater nog net op tijd rechtgezet worden voordat het trouwkoppel het zag.De vrouw die de blunder ontdekte, was de eigenaar van het restaurant waar het trouwkoppel haar diner zou houden. Op de bruidstaart stond het volgende in chocoladesaus geschreven: “No inscription, please!”. Met andere woorden: het koppel had aangegeven dat ze niet wilden dat er iets geschreven werd op de taart. De bakker nam hun verzoek echter te letterlijk.De restaurantuitbaatster gierde het uit van het lachen, maar gelukkig konden ze het euvel nog net op tijd oplossen. “We schraapten de tekst eraf en bedekten de taart met bloemen”, vertelt ze.De vrouw deelde de blunder op Twitter, waar heel wat mensen erom konden lachen. “Een van de beste dingen die ik ooit heb gezien”, en “Hahaha, kapitein ‘Letterlijk’ was de ontwerper, zeker?”, klinkt het onder meer.