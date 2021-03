Vrouw in verwachting van meisje bevalt van jongen

Toen de 26-jarige Lauren Keen en haar partner Karl Nunn te horen kregen dat hun derde spruit een eerste meisje zou zijn, gaven ze honderden ponden uit aan nieuwe kleren. Ze waren dan ook met verstomming geslagen toen ze opnieuw van een jongen beviel.



Het echtpaar vertelde aan de Britse media dat een mislukte genderscan aan de basis lag van de verwarring. Het stel is zeven jaar samen en had al twee jongens samen, Abel (5) en Opie (3). Voorafgaand aan de geboorte gaven ze honderden ponden uit aan roze items.



Dus werden ze met open mond achtergelaten in het ziekenhuis toen verloskundigen hun derde zoon Dexter overhandigden, die ze Marilyn hadden willen noemen.



Na het schokkende nieuws moest het paar ter plekke een levensveranderende beslissing nemen, aangezien Lauren eerder had besloten zich te laten steriliseren.



“Ik verwachtte dat met mijn eerste dochter ons gezin compleet zou zijn. Ik was verdoofd, ik wist niet hoe ik alles moest verwerken wat er gebeurde. Ik had afgesproken om na de bevalling gesteriliseerd te worden, want het was mijn derde keizersnede en een volgende zwangerschap zou te riskant zijn.”



“Ik moest ter plekke beslissen of ik nog doorging met de procedure. Ik probeerde te verwerken dat de dochter van wie ik had gedroomd niet bestond, bovenop het besef dat als ik doorging met de operatie, ik nooit een dochter zou krijgen. “

31-03-2021 08:11:51 venzje

O, wat kan ik hier veel op zeggen! Laat ik het voorlopig even houden op het kopen van die truttige roze huid voordat de beer geschoten is, en de notie dat een gezin niet compleet kan zijn zonder meisje.

31-03-2021 08:59:40 KhunAxe

Weer zo'n ongelooflijk achterlijke artikelkop! Sorry, ik kan het niet anders zeggen! Die muts was NIET in verwachting van een meisje!! Kolere zeg.....

31-03-2021 09:01:16 botte bijl

"het wordt een kind of een kruiwagen",

al moest men daar toegeven dat het uiterst zelden een kruiwagen werd

even serieus, ze hadden al 2 jongens, dan weet je het toch....

31-03-2021 09:16:03 Buick

Gelukkig maar voor die vrouwen want je zal maar een kruiwagen met een zachte band baren. @botte bijl , nu je het zegt, ik heb ook nog nooit gehoord dat iemand zo verblijd werd met een kruiwagenGelukkig maar voor die vrouwen want je zal maar een kruiwagen met een zachte band baren.

31-03-2021 09:17:35 botte bijl

@venzje :

de enige "wijsheid" in die reactie is dat ik niet serieus in ben gegaan op het getrut in het artikel de enige "wijsheid" in die reactie is dat ik niet serieus in ben gegaan op het getrut in het artikel

31-03-2021 09:23:11 Emmo

@botte bijl :

bij mannelijke moeders wordt het tenslotte altijd een jongen Quotebij mannelijke moeders wordt het tenslotte altijd een jongen citaat uit "Juf, daar zit een weduwe in de boom". (of één van de volgende boekjes)

31-03-2021 09:23:29 venzje

: Ah!



: Een harde band lijkt me nu juist lastiger bij de bevalling.



Laatste edit 31-03-2021 09:25 @botte bijl : Dus 'even serieus' moeten we ook al niet serieus nemen. 🤔😶 @Emmo : Ah! @Buick : Een harde band lijkt me nu juist lastiger bij de bevalling.

31-03-2021 10:33:31 Grouse

Ik stel voor om met ogenblikkelijke ingang die idiote genderscans af te schaffen. Dan krijgen baby's tenminste ook wat leukere kleuren te dragen dan alleen roze of lichtblauw.

31-03-2021 11:12:52 allone

Als ze al 3 keizersneden heeft gehad en de volgende zwangerschap riskant is, lijkt me dat ze dat meisje idd beter kan vergeten. En nu maar hopen dat ze ook blij is met Dexter...

31-03-2021 11:31:41 Grouse

En zwanger door een vent



Laatste edit 31-03-2021 11:32 @KhunAxe : Ze was wel in verwachting van een meisje maar zwanger van een jongetjeEn zwanger door een vent

31-03-2021 11:40:05 KhunAxe

@Grouse : '..in verwachting van een meisje maar zwanger van een jongetje..'



Verdomd! Klopt nog ook Verdomd! Klopt nog ook

31-03-2021 15:36:12 botte bijl

@Emmo :

@botte bijl :

bij mannelijke moeders wordt het tenslotte altijd een jongen Quotebij mannelijke moeders wordt het tenslotte altijd een jongen Quotecitaat uit "Juf, daar zit een weduwe in de boom". (of één van de volgende boekjes)

betrapt



wel serieus, als dat jongetje groot is en wil "veranderen", gaat die moeder dan weer lawaai maken betraptwel serieus, als dat jongetje groot is en wil "veranderen", gaat die moeder dan weer lawaai maken

31-03-2021 15:50:07 Mamsie

Quote:

ik wist niet hoe ik alles moest verwerken wat er gebeurde



Dom mens. Ze zou zielsgelukkig moeten zijn met alweer een gezond kind met alles erop en eraan.



Ikzelf hoopte indertijd stiekem ook dat mijn tweede baby een jongetje zou zijn.

Maar toen mijn dochter geboren werd, was ik eindeloos gelukkig met dat prachtige kindje. En kon ik me niet meer voorstellen dat ik het ánders in gedachten had gehad.

Dat gold uiteraard ook voor Papsie die er ook zo over dacht.

En dat mijn enige kleinkind ook een meisje is, dat is ook helemaal prima.



Ooit eens een vrouw gekend die na een aantal zonen ook zo graag een dochter wilde. En zó raakte ze weer in verwachting in de blijde hoop op een meisje.

En wat kreeg ze? Een tweeling, allebei jongens!



31-03-2021 15:57:53 Grouse

Ik ben heel gelukkig met twee van dezelfde soort

