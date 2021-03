Jawel: er dreigt wereldwijd tekort aan toiletpapier

Aan het begin van de corona-pandemie dachten mensen over de hele wereld dat er schaarste zou komen aan toiletpapier. Waarom? Dat is niet duidelijk. Er was geen tekort.



Maar dat dreigt nu alsnog. De grootste producent van houtpulp ter wereld – een basisstof voor het maken van toiletpapier – waarschuwt voor fikse vertragingen bij het transport. Volgens de CEO van Suzano zou de wereldwijde crisis in de sector van de zeecontainers kunnen leiden tot leveringsproblemen, zo schrijft Bloomberg. Wereldwijd is er grote vraag naar transport in breakbulk-containers. Dat zijn de bekende geribbelde containers.



Aanzienlijke verstoringen van de pulphandel kunnen uiteindelijk gevolgen hebben voor de levering van toiletpapier als producenten niet over voldoende voorraden beschikken. Vermoedelijk valt al in april iets te merken van de afnemende leveringen.

Dat is alleen maar het geval als de heren uitgaan van "just in time delivery". Vooral met zeetransport is dat niet altijd even betrouwbaar, zoals we kortgeleden hebben kunnen zien. Er hoeft maar een vliegenscheetje dwars te zitten de boel loopt in het honderd. Als je voldoende voorraad aanhoudt kunnen fluctuaties in de levering makkelijk opgevangen worden.

