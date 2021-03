Agenten VS bedreigen huilende kleuter, moeder begint rechtszaak

De politie in het Amerikaanse Silver Spring, in de staat Maryland, is in verlegenheid gebracht door een incident waarbij twee agenten een jongetje van 5 uitscholden en bedreigden. Het jongetje was weggelopen van school en door de agenten teruggebracht, waarbij ze hem uitmaakten voor 'klein beest' en dreigden hem in de handboeien te slaan.Het voorval gebeurde vorig jaar januari. Nu de moeder van het kind een rechtszaak tegen de politie heeft aangespannen, zag die zich gisteren genoodzaakt een opname van het incident naar buiten te brengen. Die werd vastgelegd door de bodycam van één van de agenten.Op de beelden (zie onder) is te zien hoe het jongetje op school de kamer van de directeur wordt binnengebracht en tegenstribbelt terwijl één van de agenten hem toeschreeuwt, zijn gezicht op een paar centimeter afstand. "Ik zou hem zó hard slaan", zegt de agent, zich tot de kleuter wendend. "Je zet me niet voor gek op school!"Ook krijgt het jongetje handboeien voorgehouden, waarbij de agent vraagt: "Weet je waar deze voor zijn? Voor mensen die niet willen luisteren en niet weten hoe ze zich moeten gedragen."De volledige, ruim 50 minuten durende opname die door de bodycam van één van de agenten werd vastgelegd.De advocaten van zijn moeder zeggen dat het jongetje werd behandeld 'alsof hij een doorgewinterde crimineel was'. Via de rechter wil ze nu 'gerechtigheid en schadevergoeding' afdwingen voor het 'trauma' dat hij door de behandeling zou hebben opgelopen.Het schoolbestuur heeft intussen laten weten het zien van de beelden als 'enorm moeilijk' te hebben ervaren. "Er bestaat voor volwassenen geen enkel excuus om een kind op deze manier toe te spreken of te behandelen."Een intern onderzoek naar het optreden van de agenten heeft voor hun functioneren voorlopig geen gevolgen.