Wetenschapper waarschuwt: menselijke penis krimpt door plasticvervuiling

Penissen zijn aan het krimpen en genitaliën vertonen steeds meer misvormingen door een chemische stof die onder meer gebruikt wordt bij het vervaardigen van plastic. Dat stelt een vermaarde Amerikaanse milieuwetenschapster in een nieuw boek.



Dr. Shanna Swan, professor in milieugeneeskunde en volksgezondheid aan het Mount Sinai Hospital in New York City, schrijft dat de mensheid voor een “existentiële crisis” staat wat vruchtbaarheid betreft. Een gevolg van ftalaten, een chemische stof die gebruikt wordt bij het productieproces van plastic, zoals pvc. Ftalaten fungeren daarbij als weekmakers. De stof zou rommelen met het hormoonstelsel in het menselijk lichaam.



Haar boek, ‘Count Down’ getiteld, buigt zich over “de bedreiging van de menselijke voortplanting en het hypothekeren van de toekomst van het menselijk ras door de moderne wereld”.



Haar research begon bij het examineren van het ‘ftalaatsyndroom’, iets wat uitvoerig bij ratten bestudeerd werd. Rattenfoetussen die blootgesteld werden aan de chemische stof werden vaker dan gemiddeld geboren met gekrompen genitaliën.



De wetenschapster ontdekte ook dat mannelijke mensenbaby’s die blootgesteld werden aan ftalaten in de baarmoeder een kortere ‘anogenitale afstand’ hadden (de afstand van het middelpunt van de anus tot de genitaliën, nvdr.). Die anogenitale afstand hangt samen met de grootte van de penis.



Volgens dr. Swan zitten er ftalaten in onder meer speelgoed en voeding, hetgeen funest is voor de menselijke ontwikkeling. Ftalaten bootsen het hormoon oestrogeen na, en verstoren zo de natuurlijke productie van hormonen in het menselijk lichaam. Die hormonen spelen een cruciale rol in de seksuele ontwikkeling.

Reacties

28-03-2021 14:36:41 Minala

Senior lid

WMRindex: 180

OTindex: 63

Ohh dus daarom hebben Aziatische mannen een kleine penis en afrikanen een grote.

28-03-2021 14:54:10 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.729

OTindex: 15.812

S



Een ander voorbeeld van deze drogreden was de stelling dat Osama bin Laden en Barack Husein Obama een een dezelfde persoon zijn.

Het bewijs: Nou snap ik dat ze nooit samen lachend en handenschuddend op de foto staan. @Minala : Dat was ook al zo in de tijden dat plastic nog helemaal niet bestond. Dit is de typische denkfout van: Het zou een oorzaak kunnen zijn, dus het IS de oorzaak.Een ander voorbeeld van deze drogreden was de stelling dat Osama bin Laden en Barack Husein Obama een een dezelfde persoon zijn.Het bewijs: Nou snap ik dat ze nooit samen lachend en handenschuddend op de foto staan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: