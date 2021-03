Gigantisch containerschip dat Suezkanaal blokkeert legde fallusroute af

De Ever Given – een gigantisch containerschip van meer dan 220.000 ton en 400 meter lang – liep dinsdagnacht vast in het Suezkanaal, en blokkeert sindsdien de scheepvaartroute tussen Europa en Azië. Door de blokkade schiet de olieprijs de lucht in, en wordt gevreesd voor een “catastrofale” meltdown van de wereldhandel. Nu circuleert een opmerkelijk beeld van het traject dat het schip volgde alvorens vast te lopen in de Rode Zee.Het containerschip Ever Given legde een bizarre route af alvorens vast te lopen in het Suezkanaal. ‘Shipwatchers’ identificeerden een ‘fallusachtig’ traject op de map. Of die route daadwerkelijk de bedoeling was, is niet duidelijk.Zeker is wel dat het containerschip vervolgens vastliep. Volgens de Egyptische Autoriteit van het Suezkanaal (SCA) was een sterke zandwind verantwoordelijk voor het ongeluk. Deze blies het schip van haar koers en beperkte de zichtbaarheid, waardoor het de kade raakte en vastliep.Het gevaarte van 220.000 ton ligt nu dwars over de hele breedte van het kanaal en maakt al het verkeer door de druk bevaren verbindingsloop onmogelijk. Acht sleepboten proberen het onder Panamese vlag varende schip van 400 meter los te trekken.Meer dan honderd schepen liggen aan beide kanten van het Suezkanaal te wachten tot het schip kan worden gesleept. Verwacht wordt dat er nog enige dagen hinder kan zijn voor de scheepvaart. Volgens de BBC, die met een expert sprak, is dit het grootste schip dat ooit in het Suezkanaal is vastgelopen.Elke dag passeren gemiddeld 50 schepen het Suezkanaal. Het is verantwoordelijk voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Het kanaal is vooral belangrijk voor het transport van olie en vloeibaar gemaakt natuurlijk gas. De oliemarkt heeft al gereageerd op de situatie met een prijsstijging van ruwe olie.