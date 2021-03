Zie jij waarom het internet strijk ligt met deze geroosterde ham?

Een foto van een ham is op Twitter viraal gegaan omdat heel wat mensen er iets compleet anders in zien. Nu ja, vooral de mensen met vieze gedachten dan…Een vrouw die zichzelf Suzanne noemt op Twitter deelde een foto van een geroosterde ham die ze afgelopen zondag had klaargemaakt. Ze vond dat het vlees een nogal opvallende vorm had en polste bij haar volgers of zij de enige was die het zag.De tweet ging meteen viraal, met 25.000 likes en 3.000 retweets. Ze was dus kennelijk niet de enige die er iets anders in zag. “Dat lijkt behoorlijk hard op een vrouwelijk geslachtsdeel”, “Ik moest twee keer kijken, maar inderdaad…”, en “Haha, hoe kan het zo hard daarop lijken!”, klinkt het onder meer in de reacties.Suzanne had zulke overweldigende respons niet zien aankomen. “Ik had niet verwacht dat mijn ham zoveel interesse zou opwekken. Normaal gezien is dat niet het geval”, knipoogt ze.