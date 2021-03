Baasjes slaan door in verwennen van dier

Van luxe voer tot puppybenches en hondenkussentjes die bij het interieur passen. Het kan allemaal niet op, ziet Ard Malenstein, CEO van Nederlands grootste dierenwinkelketen Pet's Place. Een belangrijke reden daarvoor is de coronacrisis. "Mensen die thuiswerken krijgen vaker te maken met de smekende ogen van de dieren, waardoor er toch snel een extra snoepje wordt gegeven of een nieuw speeltje wordt gekocht."



Een halsband, brokjes of een kattenbak. Wie een huisdier heeft, moet de basics natuurlijk in huis hebben. Maar voor sommige baasjes is dat niet genoeg. Zo ook niet voor Marie-Jose Pennings. Zij heeft een dwergkeeshondje en voegde daar in coronatijd twee hamsters, drie goudvissen en twee konijnen aan toe. Ze verwent haar huisdieren volop. "Ik koop echt heel veel hebbedingetjes. Ik wil niet weten hoeveel geld ik er nu al aan uitgegeven heb. Zeker honderden euro's", zegt ze tegen EditieNL.



Wat ze dan zoal koopt? "In het aquarium had ik al een sierdingetje en sierplantjes, maar ik heb nu ook echte plantjes gekocht. Dat is toch mooier en beter qua zuurstof. De hamsters hebben een heel leuke kooi gekregen: zwart met roze, met allemaal buizen waar ze in kunnen rennen. En eten en allemaal lekkere snoepjes, natuurlijk."



Binnenkort verwelkomt ze een derde konijn in huis. "Ik dacht laatst: waarom bouw ik één kamer in huis niet gewoon helemaal om tot konijnenkamer? Daar heb ik nu behang geplakt met foto's van bomen. Er komt een grote kooi, een bak met zand om in te graven, en er komen tunnels en huisjes. Ik ben er momenteel druk mee."

Reacties

24-03-2021 18:13:57 Buick

En als de corona voorbij is dan worden al die dieren in een park losgelaten of als het meezit komen ze bij een asiel terecht.

Want na de corona heeft iedereen het weer druk...druk...druk.

24-03-2021 18:20:47 Mamsie

@Buick : Ik bén bang dat je gelijk zult hebben.... 🐶

24-03-2021 18:25:09 Buick

@Mamsie , ik hoop dat ik geen gelijk heb

24-03-2021 19:47:14 Grouse

Nou kunnen konijnen als ze met een paar zijn, zich heel goed vermaken hoor. Daar hebben ze geen mensen bij nodig

24-03-2021 20:07:07 allone

@Grouse : oh ja, wat doen ze dan zoal? doktertje spelen? oh ja, wat doen ze dan zoal?doktertje spelen?

