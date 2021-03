Drone van Amerikaanse luchtmacht spoelt aan op strand in Florida

Strandgangers in de Amerikaanse staat Florida moeten gek hebben opgekeken toen ze eerder deze week een oranje 'raket' op het strand zagen liggen. Dat gebeurde in het plaatsje Ocean Ridge. De politie snelde toe en hield omstanders op afstand, uit angst dat het gevaarte zou ontploffen.Het projectiel bleek echter geen raket en ook geen bom. Het gaat om een onbemande drone van de Amerikaanse luchtmacht. Die werd een paar maanden geleden gebruikt als doelwit tijdens een training. Nadat de drone uit de lucht was geschoten, had hij opgepikt moeten worden door een schip. Dat lukte destijds niet vanwege slecht weer.Militairen hebben de drone opgehaald na de melding uit Ocean Ridge. Volgens de Amerikaanse luchtmacht vormde hij geen enkel gevaar voor strandgangers.