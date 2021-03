Veevoer maken van lucht? Ondernemer Peter Rowe kan het

Het jonge biotechbedrijf Deep Branch maakt duurzaam veevoer voor bijvoorbeeld vissen en pluimvee. De eiwitten van dit voer komen uit een afvalproduct: kooldioxide. Deep Branch heeft deze week 8 miljoen euro gekregen om de fabriek in het Limburgse Geleen af te bouwen.



De kippen en de zalm in Europa worden grotendeels gevoerd met soja en vismeel uit Zuid-Amerika en dat is niet duurzaam, vertelt Peter Rowe, oprichter van de startup Deep Branch, aan RTL Z.



Vismeel wordt gemaakt van bijvoorbeeld sardines, die bevatten veel proteïne. Maar de vraag is zo groot dat de zeeën worden leeggevist. En het verbouwen van soja gaat ten koste van het regenwoud, onder andere Greenpeace waarschuwt daarvoor.



Deep Branch produceert veevoer wel op een duurzame manier. Met hulp van microben worden eiwitten uit kooldioxide en waterstof gehaald. Die eiwitten zijn de basis voor het veevoer. Deze methode is duurzaam, omdat het dus zorgt voor koolstofrecycling. Daarnaast hoeft het voer niet meer uit een ver land te worden gehaald.



"We halen die eiwitten eruit met hulp van fermentatie. Dus eigenlijk op dezelfde manier waarop wijn wordt gemaakt", zegt Rowe, die als Brit al jaren in Nederland woont en zijn bedrijf in 2018 in Leiden is gestart.



Bij wijn wordt de suiker in druiven gebruikt om alcohol te maken. Dat gebeurt met hulp van gist. Deep Branch gebruikt geen gist, maar microben om de afvalstof CO2 te fermenteren. Vervolgens ontstaat er een eencellig eiwit dat het bedrijf Proton noemt.



Deep Branch produceert nog niet op commerciële schaal. Dat moet in 2023 gaan gebeuren. Deze week heeft de startup een kapitaalinjectie van 8 miljoen euro gekregen. Dat geld komt van DSM Venturing, Nova Holdings, Total Carbon Neutrality Ventures en Barclays Sustainable Impact Capital.



Met het geld wil Deep Branch de fabriek in Geleen afbouwen. Vervolgens kan het bedrijf op grotere schaal gaan produceren. "We werken al samen met BioMar en AB Agri, twee grote Europese veevoerbedrijven", zegt Rowe.



"En aankomende zomer breiden we uit naar Rotterdam met dank aan een subsidie van de gemeente. In de haven zitten een aantal partijen die veel CO2 produceren. Daar willen we tests gaan doen."



Voor de eerste commerciële productiefaciliteit heeft Rowe Noorwegen op het oog. Dit land is het grootste op het gebied van zalmkweek. Daarnaast investeert Noorwegen flink in de opslag van CO2.

Reacties

23-03-2021 08:45:30 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.804

OTindex: 83.774

Eiwitten uit kooldioxide en waterstof halen..... jaja.

1 april begint alweer dichterbij te komen.

23-03-2021 09:08:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.672

OTindex: 36.741

kippenvoer van lucht, voor de beste windeieren

23-03-2021 10:05:39 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.895

OTindex: 2.708



Als het een 1-aprilgrap was dan is er toch wel heel veel moeite ingestoken.

Op de site van Deep Branch staat het hele verhaal en ook bij innovationorigins. Op veel meer plaatsen trouwens. Dus niet alleen bij RTL. @Mamsie : Toch lijkt het serieus. Eiwitten bestaan voornamelijk uit koolstof, zuurstof en waterstof.Als het een 1-aprilgrap was dan is er toch wel heel veel moeite ingestoken.Op de site van Deep Branch staat het hele verhaal en ook bij innovationorigins. Op veel meer plaatsen trouwens. Dus niet alleen bij RTL.

23-03-2021 11:17:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.743

OTindex: 27.188

@Grouse : Technisch is het wel mogelijk, als je de elementen bij elkaar hebt kan er veel. Vraag is wat het kost. In geld en in energie.

23-03-2021 11:29:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.804

OTindex: 83.774





Laatste edit 23-03-2021 11:30 @Grouse : Jawel, maar koolstof, zuurstof en waterstof bevatten daarom nog géén eiwitten. Daar zijn aminozuren voor nodig.

23-03-2021 11:46:54 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.895

OTindex: 2.708

@Mamsie : Klopt maar de bouwstenen van aminozuren zijn koolstof, waterstof en zuurstof

23-03-2021 11:56:22 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.895

OTindex: 2.708



Maar dat zit genoeg in de lucht.



Laatste edit 23-03-2021 11:57 @Emmo : UiteraardMaar dat zit genoeg in de lucht.

23-03-2021 13:20:17 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.611

OTindex: 3.325

hmmm die soja die de dieren eten is restafval van de vega's die soja eten. maar 10% van soja is voor mensen eetbaar. Soja wordt dus niet voor veevoer geteelt.

