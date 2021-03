Basisschoolleerlingen verboden ondergoed te dragen tijdens gymles

Basisschoolleerlingen van een Japanse gemeente zijn verboden om tijdens de gymles ondergoed aan te hebben.



De regel geldt voor jongens en meisjes tot de leeftijd van 11-12-jaar. Meisjes moeten hun beha tijdens het gymmen ook uitdoen voor ze starten met de gymles.



De kinderen zeggen veel last te ondervinden van de regel. “Basisschoolleerlingen bevinden zich in een cruciale fase in hun ontwikkeling en deze maatregel zal een negatieve werking hebben,” vertelt een lokale ambtenaar.



De onderwijsinstellingen melden dat de regel is ingevoerd om de hygiene te waarborgen. Na de gymles wordt er niet gedoucht en moeten de kinderen verder les volgen. Op die manier zouden de kinderen niet met bezweet en nat ondergoed in de klas zitten, meldt soranews24.

Reacties

21-03-2021 08:07:00 allone

gymkleding én extra ondergoed meenemen is geen optie?

21-03-2021 09:15:40 KhunAxe

Kijk, en dat zijn dan Japanners, de mensen die vinden dat zij de enigen zijn die proper zijn, de rest van de mensheid zijn viespeuken.. Jaja, hiermee zetten ze zichzelf tamelijk te kakken..

21-03-2021 09:22:09 allone

Vraag me alleen af of deze school een uitzondering is - daar lijkt het wel op - of dat het overal zo is. Blijkbaar is dit de enige hygiënische school in Japan



Laatste edit 21-03-2021 09:22 @KhunAxe : de regel is toch ook om hygiene te waarborgenVraag me alleen af of deze school een uitzondering is - daar lijkt het wel op - of dat het overal zo is. Blijkbaar is dit de enige hygiënische school in Japan

21-03-2021 10:15:03 KhunAxe

Nee, na intensief sporten dien je de gelegenheid te hebben het zweet en vuil van je af te spoelen. Niet zo moeilijk hoor, je kunt de douches afstellen op bijvoorbeeld 3 minuten, dan kost het niet zoveel tijd.



Ik blijf erbij, een blamage voor Japan, of in ieder geval het Japanse onderwijs! @allone : Hygiene waarborgen als de leerlingen na de gymles wellicht nog vele uren in leslokalen moeten verblijven? Bezweet en stinkend? Alsof een schoon onderbroekje dan iets uitmaaktNee, na intensief sporten dien je de gelegenheid te hebben het zweet en vuil van je af te spoelen. Niet zo moeilijk hoor, je kunt de douches afstellen op bijvoorbeeld 3 minuten, dan kost het niet zoveel tijd.Ik blijf erbij, een blamage voor Japan, of in ieder geval het Japanse onderwijs!

21-03-2021 11:18:21 De Paus

