Er bestaat een link tussen goede mondhygiëne en voorspoedige zwangerschap

Een gezonde mond en goede mondhygiëne hebben een onmiskenbare rol zowel voor, tijdens als na de zwangerschap. Dat melden de Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten (BBM) en Kinderwens ExpertiseNetwerk. Daarom wordt een nieuwe campagne gelanceerd om meer bewustwording te creëren rond de link tussen mondhygiëne en zwangerschap.



Uit onderzoek blijkt dat slechte mondgezondheid wordt geassocieerd met negatieve zwangerschapsuitkomsten. Daarbij kan je denken aan vroeggeboorte, laag geboortegewicht en verhoogde kans op tandbederf bij het jonge kind. Volgens de BBM is er daarom nood aan duidelijke publieke richtlijnen en meer bewustzijn over de impact van de mondgezondheid voor en tijdens de zwangerschap.



Daarom lanceert het Kinderwens ExpertiseNetwerk in samenwerking met de BBM een sociale mediacampagne. Daarmee vragen ze meer aandacht voor een goede mondhygiëne als je een kinderwens hebt. “Er is meer nood aan een beter gestroomlijnde preconceptionele zorg in het versnipperde zorglandschap”, aldus Shanti Van Genechten, directeur Kinderwens ExpertiseNetwerk.



“De mondhygiënist of tandarts kan je advies op maat geven om je mondgezondheid te optimaliseren en te behouden. Ondanks het bewezen en meer collectief gekende belang van een goede mondzorg tijdens de zwangerschap, verliest men dit onderwerp nog vaak uit het oog bij de preconceptie.”



Verder krijgen ook 40 huisartsen, vroedvrouwen en diëtisten een opleiding om ouders beter interdisciplinair te begeleiden in preconceptionele zorg en betere educatie te geven aan ouders met actieve kinderwens.

