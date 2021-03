Vrouw vloog dertig keer zonder ticket: dit was haar truc

Een keer zwartrijden in de trein lukt misschien nog wel, maar zonder kaartje het vliegtuig in, dat kan toch niet met al die controles? Toch kreeg Marilyn Hartman het maar liefst dertig keer voor elkaar. De 69-jarige Amerikaanse oplichter vertelt vanuit de gevangenis hoe ze dat aanpakte.



Ze is dus uiteindelijk wel tegen de lamp gelopen, zo is te zien op CBS2. Sinds 2002 vloog ze de hele VS door, maar ook naar bijvoorbeeld Kopenhagen en Parijs, allemaal zonder ticket. Hartman stelt dat haar bescheidenheid in combinatie met een zelfverzekerde houding haar succes verklaart. Maar de truc zit hem in het volgen van een ander persoon, bijvoorbeeld iemand met een blauwe tas. “De douaniers dachten dan dat ik bij de persoon met de blauwe tas hoorde.” Zo kon ze steeds ongemerkt de controlepoortjes passeren.



De laatste keer wist ze aan boord van een vliegtuig naar Londen te komen, maar inmiddels was ze berucht bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten en werd ze opgepakt. Ze kwam voorwaardelijk vrij, in oktober 2019 is ze echter opnieuw aangehouden in Chicago. Ze zit nu een celstraf van 500 dagen uit.

Reacties

En in de gevangenis kijkt ze wie van het bezoek een blauwe tas heeft en daar loopt ze achter aan naar buiten.

@Buick : In Nederland zou dat misschien lukken, gezien het ogenschijnlijk gemak waarmee sommigen uit de bajes kunnen geraken.

Eigenlijk snap ik er helemaal niets van, want als je aan boord van n vliegtuig gaat loop je allemaal achter iemand anders, en voor zover ik weet hebben al die mensen een boarding pass nodig



@allone : En iedereen heeft een vastgestelde zitplaats. Dus zal ze altijd op andermans plekje gaan zitten.

Misschien wachtte ze tot iedereen zat en nam dan een vrije stoel?

liefst in de 1ste klas natuurlijk



Als ze berucht was moet ze toch vaak ontdekt zijn. Moest ze dan niet alsnog betalen?



Voor binnenlandse vluchten in de USA kan ik me deze truc nog voorstellen, dat is ongeveer als in een bus stappen, maar internationale vluchten, naar Parijs of Kopenhagen? Vrij bizar.

