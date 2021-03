Man laat glazen raam plaatsen op graf vanwege vrees om levend begraven te worden

In de 19e eeuw was dr. Timothy Clark Smith uit Vermont (VS) zo bezorgd over de mogelijkheid om levend begraven te worden dat hij regelde dat hij begraven lag in een speciale crypte met een ademhalingsslang, een glazen raam en een bel die hem in staat zouden stellen om de buitenwereld te alarmeren.Historische gegevens tonen aan dat tijdens de 17e eeuw, toen de slachtoffers van de pest vaak schijnbaar doodvielen, er 149 gevallen waren waarin mensen levend werden begraven, meldt Lad Bible.