Moeder cheerleader maakt deepfakes van concurrenten dochter

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Pennsylvania is onlangs gearresteerd voor het maken van deepfakes van minderjarige meisjes. De slachtoffers waren concurrenten van haar dochter voor het lokale cheerleaderteam, die ze met de nepbeelden in een kwaad daglicht probeerde te zetten.



De 50-jarige vrouw, Raffaela Marie Spone, maakte nepfoto's en -video's op basis van foto's en filmpjes die de drie meisjes op social media deelden. In de gemanipuleerde deepfakes leek het alsof de tieners naakt aan de drank zaten en drugs gebruikten.



Spone stuurde de beelden vervolgens naar de coaches van de meisjes, om ze zo uit te team te krijgen. Ook verzond ze haar creaties via anonieme nummers naar de cheerleaders zelf. Tenminste een van hen zou ze hebben aangemoedigd om zelfmoord te plegen.



De tieners streden met de dochter van de vrouw voor een plekje bij de Victory Vipers, een groep cheerleaders uit de plaats Doylestown die in competitieverband dansen. De dochter zelf zou niks van de acties van haar moeder hebben geweten, melden Amerikaanse media.



De politie deed sinds afgelopen zomer onderzoek naar Spone, die onder meer wordt beschuldigd van online intimidatie van minderjarigen.



Van een deepfake is sprake als een foto of video zo gemanipuleerd is dat die nauwelijks nog van echt te onderscheiden is. Het wordt via verschillende apps steeds makkelijker voor mensen om ze te maken. Deskundigen op het gebied van cybercrime noemen het een zorgwekkende ontwikkeling.

Sowieso een merkwaardig verschijnsel, die hysterische dansmariekes. Waar concurreren die onderling dan mee?

@venzje : Je zou het kunnen vergelijken met ballet of met gymnastische oefeningen. De laatste zijn bijvoorbeeld onderdeel van de Olympische Spelen.

en nu moet ik weer even met mijn hoofd tegen een muur bonken voordat ik zo'n cheer er weer uit heb...

Quote:

be, agressive! be, be, agressive! yeah! olrait! good job! @venzje : bij de competities gaat het vooral om de gymnastische capriolen, bij de wedstrijden komt het aspect 'cheer' er nog bijen nu moet ik weer even met mijn hoofd tegen een muur bonken voordat ik zo'n cheer er weer uit heb...

