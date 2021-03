Memphis intikken op Twitter leidt tot verbanning

Of het nu gaat om de voetballer, de Egyptische ruïnestad of de geboorteplaats van de rock-'n-roll, wie dit weekend het woord Memphis noemde op Twitter, werd prompt van het platform verbannen. Een foutje, zegt het sociale medium nu.



De bug viel sportfans als eerste op, toen alle berichten over Memphis Depay door Twitter werden verboden. "Je mag geen privégegevens van andere personen plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming", stond er in de waarschuwing die verbaasde gebruikers ontvingen.



Ook fans van basketbalteam Memphis Grizzlies uit de Amerikaanse staat Tennessee werd verboden de verloren wedstrijd tegen de Oklahoma City Thunder te bespreken. Het team zelf had het uit voorzorg maar over "het m-woord".

