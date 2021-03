Weggebruikers die zelf hoogtemeldingen Velsertunnel afwikkelen

VELSEN-NOORD - Weggebruikers die midden op de snelweg buitenlandse chauffeurs de omleiding wijzen na een hoogtemelding bij de Velsertunnel. Voor de IJmonders is het een alledaags tafereel. Tunnelbeheerder Rijkswaterstaat is hierdoor mikpunt van kritiek, die vanuit verschillende hoeken wordt opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen.



Een trucker, automobilist of motorrijder die midden op de A22 met handen en voeten buitenlandse chauffeurs probeert wegwijs te maken bij een tunnelafsluitng. Tot ergernis en frustratie van LGV Velsen-raadslid Peter Stam gebeurt het dagelijks.



"Het is werkelijk ongelooflijk dat dit in deze tijd nog zo gaat", foetert hij. "De tunnel is in 2016 voor een enorm bedrag gerenoveerd en dan worden vrachtwagens uit het buitenland in het Nederlands toegesproken. Daar snapt zo'n man natuurlijk niets van en dan zie je gefrustreerde mensen uit hun auto springen om het te gaan te vertellen. Levensgevaarlijk", zegt Stam tegen NH Nieuws.



Ook beroepschauffeur Jan van Oostveen uit Velserbroek maakt zich er al jaren kwaad over. "Als mensen over het wegdek lopen, dan is het wachten op ongelukken", steekt hij van wal. "Het kan toch niet waar zijn dat automobilisten een hoogtemelding moeten afwikkelen, omdat Rijkswaterstaat het niet voor elkaar krijgt? Ze laten het ontzettend afweten. Om te beginnen zou je deze transporteurs gewoon in meerdere talen kunnen toespreken, maar ook kun je denken aan een matrixbord met een kentekennummer en een pijl erop. Dat is toch geen hogere wiskunde?"



Branchevereniging Transport Logistiek Nederland (TLN) vindt weggebruikers op het wegdek 'gevaarlijk' en denkt dat Rijkswaterstaat de afhandeling beter kan organiseren.



"Alleen in het Nederlands communiceren is dus onvoldoende. Dat is ook een van de redenen waarom TLN adviseert om fotoborden te plaatsen bij tunnels waar het aantal hoogtemeldingen hoog is. Die borden laten een foto zien van het voertuig dat volgens het signaleringssysteem te hoog is, zodat het vóór de tunnel de weg kan verlaten. Daarnaast bereiken fotoborden ook buitenlandse chauffeurs die geen Nederlands of Engels kunnen", aldus een woordvoerder van de branchevereniging.



Rijkswaterstaat heeft echter geen plannen om de communicatie naar buitenlandse chauffeurs bij de Velsertunnel te veranderen. "We roepen standaard twee keer om in het Nederlands. In het verleden hebben we in meerdere talen (Engels, Duits, Frans, soms Spaans) omgeroepen, maar dat had geen extra effect. Gericht omroepen in een andere taal werkt vaak ook niet. De nationaliteit van de chauffeur komt niet altijd overeen met die van de vrachtwagen. Er komt altijd een weginspecteur ter plaatse om de chauffeur voor de tunnel weg te halen."



Wandelen over het wegdek om te waarschuwen is volgens de tunnelbeheerder echter niet de bedoeling. "We begrijpen dat het frustrerend is als je voor een dichte tunnel staat door een te hoge vrachtwagen. Uitstappen om de chauffeur te waarschuwen is echter gevaarlijk en onwenselijk. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen door achteropkomend verkeer, zoals een motor die tussen stilstaande voertuigen doorrijdt, een weginspecteur en hulpdiensten", aldus de woordvoerder.



Ook ontbreekt het bij de Velsertunnel aan een bergwagen die stand-by staat: een team dat direct kan inspelen op de situatie, waardoor de vertraging beperkt kan blijven. Iets zoals nu ook bij de Coentunnel gebeurt.



Peter Stam van fractie LGV Velsen laat het er niet bij zitten. "Ik ga volgende week schriftelijke stellen aan de wethouder in Velsen, want dit moet gewoon worden aangepakt hier."

17-03-2021 20:12:17 Mikeph

Peter Stam woont bij mij in de straat XD



De borden met de foto erop van het te hoge voertuig staat er en heeft geen nut als er staat "Voertuig te hoog" dat snappen de buitenlandse chauffeurs ook niet.



17-03-2021 20:56:42 allone

: En heb je Stam al daarop gewezen?

We zitten hier wel vaak in Velsen tegenwoordig. Daar is duidelijk meer te doen dan in Almelo ..



@Mikeph : En heb je Stam al daarop gewezen?
We zitten hier wel vaak in Velsen tegenwoordig. Daar is duidelijk meer te doen dan in Almelo ..

17-03-2021 21:26:47 Emmo

We hebben hier duidelijk twee problemen. Ten eerste zijn de aanduidingen niet adequaat, en ten tweede is de talenkennis van de chauffeurs onvoldoende. Voor Rijkswaterstaat is het natuurlijk ondoenlijk om waarschuwingen weer te geven in alle talen van de EU plus de onmiddellijke omgeving daarvan weer te geven. Hadden ze van te voren kunnen bedenken, Bulgaren, Roemenen en ander volk rijdt hier lustig in de rondte.

Aan de andere kant zou je moeten kunnen eisen dat binnen de EU voor internationale chauffeurs een bepaalde talenkennis noodzakelijk is. In mijn vak is dat al een tijdje zo en in de binnenvaart is het heel gebruikelijk dat degenen op de internationale vaart meertalig zijn. Probeer in Frankrijk maar eens een brugopening te krijgen als je alleen maar Nederlands kent.

