Westland heeft eigen munt

In winkels in de gemeente Westland kunnen mensen niet alleen met normale euro's betalen. Er wordt de afgelopen maanden steeds meer gebruik gemaakt van lokaal geld: de Westlandse Watermunt. Hoeveel kans van slagen heeft dit geld?De klanten van Richard de Jong, eigenaar van Kaasmeester Richard in 's-Gravenzande, kunnen ervoor kiezen om in zijn winkel te betalen met de Westlandse Watermunt. "Ik vind het een leuk experiment", zegt hij tegen EditieNL.In de gemeente zijn zo'n 25 winkels waar mensen met het geld kunnen betalen. De briefjes – in totaal zijn er zes soorten – zijn te bestellen via een webshop. Ondernemers kunnen ze weer inleveren in ruil voor euro's."Wat mij aanspreekt is dat het geld uit de regio komt en ook hier weer wordt uitgegeven. Het is bedoeld om de lokale economie te steunen. Ik geef het geld als winkelier ook weer hier in de regio uit", vertelt Richard.Het is niet de eerste keer dat er een lokale munt in opmars is: een van de bekendste en oudste alternatieve betaalmiddelen is de NOPPES, opgericht in 1993. Die is tegenwoordig volledig digitaal. In Rotterdam kun je sinds 2013 betalen met De Alternatieve Munt (DAM). Ook deze munt is inmiddels digitaal geworden.Er zijn ook lokale munten die het niet hebben gered, zoals de schokker in de Noordoostpolder (2011) en de Groninger Gulden (2016).Volgens econoom Mathijs Bouwman duikt dit soort lokale munten elke recessie weer op. "Elke keer lijken ze weer populair te worden, maar ze worden nooit echt groot. Het geld dient vaak meer als een soort waardebon die je bij de lokale ondernemers kan inleveren. Dit keer in het kader van: steun ons in de coronacrisis."De Westlandse Watermunt kan volgens Bouwman niet als echt geld beschouwd worden. "De kans is groot dat er geen btw over betaald is. Daar komt de Belastingdienst snel genoeg achter."Dat lokale munten tijdens een crisis of recessie opduiken komt volgens Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing & Retailing aan Nyenrode Business Universiteit, door het koopgedrag van mensen in onzekere tijden. "Dan gaan mensen vaak terug naar de lokale ondernemers en kopen ze meer in het eigen dorp of in de streek", zegt ze tegen EditieNL.Volgens Koelemeijer vormt de lokale munt absoluut geen concurrentie voor de euro. "Het geld heeft een streekfunctie en moet dienen als een boost voor de lokale ondernemers. De kans dat een lokale munt groot wordt is beperkt. Het zou kunnen wanneer veel mensen ermee gaan betalen en ze er bijvoorbeeld boodschappen mee gaan doen. Maar het stopt natuurlijk bij de lokale of regionale grens."