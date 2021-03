Tandenstokers met likeur - de perfecte manier om van sterke drank te genieten zonder te drinken

Wat krijg je voor een man die alles heeft? Wel, met whisky doordrenkte luxe tandenstokers, natuurlijk!Met zoveel dingen tegenwoordig maar één klik verwijderd, is het moeilijk om mensen te verrassen met echt originele cadeaus , maar af en toe kom je iets speciaals tegen. Ik was bijvoorbeeld gisteren op internet aan het surfen, zoals ik gewoonlijk doe, toen iets mijn aandacht trok. De woorden 'whisky' en 'tandenstokers' gaan zelden samen in een zin, maar hier stonden ze in de naam van een product waarvan ik nooit had gedacht dat het bestond - met whisky doordrenkte tandenstokers.Met de hand gemaakt van noordelijke witte berk, zijn de tandenstokers met Daneson-smaak er in verschillende smaken, van kaneel tot munt, maar verreweg het meest intrigerend zijn de single-malt en bourbon-gearomatiseerde. Als je van je humeur houdt, kun je me niet vertellen dat het idee van houten tandenstokers gedrenkt in heerlijke whisky niet in het minst interessant klinkt.Elke Daneson-tandenstoker is gemaakt van A-Grade hout van fineerkwaliteit, gefreesd uit noordelijke witte berken en gedrenkt in Islay single malt- of bourbon-smaak. De dunne stokjes worden vervolgens in de oven gedroogd om de kenmerkende smaak tijdens de oogst te laten doordringen.De botwitte tandenstoker heeft een kenmerkend donker puntig uiteinde en wordt geleverd in plastic flesjes, compleet met kurken om de smaak te verzegelen. Elke flacon bevat 12 handgemaakte tandenstokers. Omdat de tandenstokers in de eerste plaats als cadeau zijn ontworpen, komen ze in diverse leuke doosjes.Dus hoe smaken deze met whisky doordrenkte tandenstokers? Voor zover bekend, is de algemene feedback van klanten positief, hoewel er een paar negatieve recensies zijn:“Ik gebruik deze tandenstokers meestal in het weekend. Ze zijn een goede manier om de verveling te overwinnen tijdens een lange rit of tijdens het 'chillaxen' op het balkon op een mooie dag. Deze tandenstokers hebben de juiste balans tussen stevigheid en zachtheid ”, schreef een tevreden klant . “Ze lijken op kauwgom en kauwgom doordat de smaak in het begin duidelijk merkbaar is, maar uiteindelijk hun smaak verliest. Dertig tot zestig minuten is ongeveer net zo lang als ik er een gebruik. Dan is het tijd om een ​​nieuwe smaak te proberen! ""Ik ben dol op deze tandenstokers, aangezien deze een beetje luxe de moeite waard zijn", luidt een andere positieve recensie.