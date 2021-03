Bart (50) plaatst zich per ongeluk voor het NK Tegenwindfietsen: Dit is zo gaaf

Het zand vloog zo zijn mond in, het water spetterde tegen hem op en de wind gaf hem de volle laag. Maar Bart (50) was vastberaden: hij zou bij windkracht 9 de Oosterscheldekering af fietsen, zónder af te stappen. Dat lukte. En zo plaatste hij zich per ongeluk voor het NK Tegenwindfietsen. "Hoe gaaf: dat je een stukje gaat fietsen, en ineens in een wedstrijd zit."Bart Brinkman uit Goes is één van de drie fietsers die donderdag tijdens de storm op de Oosterscheldekering in Zeeland reden, en zich daarmee spontaan plaatsten voor het Eneco NK Tegenwindfietsen. De organisatie gaf hen een Golden Ticket voor de eerstvolgende editie, na een tocht van 8,4 kilometer bij windkracht 9 tegen.Het NK Tegenwindfietsen wordt elk jaar tussen oktober en februari gehouden wanneer het stormt. De voorwaarden: er moet sprake zijn van minimaal windkracht 7 en er moet gefietst worden op herenfietsen zonder versnellingen en met terugtraprem.Door corona werd de zevende editie van het NK Tegenwindfietsen niet gehouden. Maar de omstandigheden waren te mooi om zomaar voorbij te laten gaan, vertelt organisator Robrecht Stoekenbroek."Toen deze storm zich aandiende, dachten we: laten we dit gewoon gebruiken om mensen te scouten voor de komende editie. We willen de dikste en sterkste kuiten aan de start, dus keken we of er op onofficiële momenten als vandaag nog echte bikkels bestaan."Die bikkels waren er dus. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur passeerden drie fietsers nietsvermoedend de onzichtbare startlijn, waar doorgaans een keer per jaar de start is van het NK-parcours. Vervolgens werden ze door iemand van de organisatie nog wel succes gewenst – waarvoor wisten ze niet – en uiteindelijk bij de finish afgeklokt.Een van hen was Bart. Hij fietst regelmatig, maar niet met zo'n tegenwind. "Ik en mijn maatje Bram hadden weleens van het NK gehoord. Daardoor wilden we proberen bij zo'n tegenwind te fietsen. Donderdag was het droog. Dat gaf het laatste zetje om te gaan."Eenmaal aangekomen op de Oosterscheldekering zag hij vier mensen met een megafoon staan die hem en Bram een petje in hun hand drukten. "Wij dachten: oké, dankjewel. Maar hadden geen idee waarvoor het was."Veel tijd om daarover na te denken was er ook niet. Want eenmaal aan het fietsen begon het gevecht tegen de weersomstandigheden. "Het gaat zó hard. Dat geweld van de zee is enorm. De golven slaan over de kering heen terwijl je fietst. Dat spettert tegen je op. Je krijgt de volle laag."En dan is er nog de wind. "Je krijgt vol de wind van de Noordzee over je giechel. Soms sta je gewoon stil doordat de wind zo heftig is." Bart heeft zelfs zand gehapt. "Er was veel zand. Dat komt in je gezicht. Ik droeg soms mijn zonnebril om het niet in mijn ogen te krijgen. Ik kom net onder de douche vandaan, en het zat óveral. Ik heb vandaag een mooi scrubje gehad. Mijn huid ligt er weer mooi bij."In totaal deden Bart en zijn goede vriend Bram er 43 minuten over. "De snelste tijd is geloof ik een minuut of 20. Maar we zijn niet afgestapt. Dat zat wel op het randje. Het is zo zwaar. Ik zal lekker slapen vanavond."Bij de finish zag Bart nog meer mensen, met finishvlaggen en camera's. "Toen kwamen we dus ineens over de finish. Dat was fantastisch. En raar. Ik was verbaasd. Toen werd gezegd: wij zijn van het NK, en jij hebt meegedaan. Dit is echt heel gaaf."Stoekenbroek: "Zij hebben op mentaliteit een startbewijs gekregen. Ze hebben laten zien dat ze NK Tegenwind-waardig zijn. De overkant halen met windkracht 8 of 9 is al heel wat. We noemen de kering ook wel 'de Dutch mountain', want het voelt alsof je een flinke alpenreus op fietst."Die startbewijzen zijn overigens ook te koop. "Iedereen mag meedoen. Er doen altijd hele serieuze wielrenners mee, maar elk jaar rijdt er ook wel iemand in spruitjespak tussen." Dat iedereen mee mag doen, betekent overigens niet dat het ook kán. "De 300 startbewijzen zijn altijd binnen een paar uur uitverkocht. Het is echt een hebbedingetje."Bart en de andere fietsers van donderdag hoeven dus niet op het puntje van hun stoel te gaan zitten om een bewijs binnen te slepen. De inschrijving voor die editie is donderdag begonnen. De laatste editie, vorig jaar februari, werd vroegtijdig afgebroken als gevolg van té harde wind.