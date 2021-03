Dit is het grootste nestkastje van Nederland (en hij staat binnenkort in Kuinderbos!)

Als een meesje verblijven in een nestkastje? Dat kan binnenkort in het Kuinderbos. De grootste nestkast van Nederland staat nu nog in de opslag, maar als die eenmaal bij natuurcamping De Veenkuil in Bant staat, mag je daar een nachtje slapen.Gaat dat lukken, met een lengte van pakweg 1,75 meter?Harco Bergman, boswachter van Staatsbosbeheer: ,,Dat denk ik niet. Maar iemand van 1,50 meter past er wel in. Dit nestkastje is echt iets voor kinderen.’’,,De grootste van Nederland. Net niet de grootste van de wereld, daarvoor had ’ie nog iets groter moeten zijn. Daar hebben we helemaal niet bij stilgestaan toen het plan voor die kast ter sprake kwam bij de Lionsclub in de Noordoostpolder en Staatsbosbeheer. Hoe groot dit nestkastje precies is? Daarvoor moet u bij Marco Tabak zijn, de meubelmaker uit Blankenham die deze heeft gemaakt.’’Hoe groot is die kast exact?Marco Tabak: ,,De onderkant is 2 bij 2 meter. Ik denk dat ’ie 2,78 meter hoog is. Iemand van 1,80 meter kan er nog net in, denk ik, maar die heeft de volgende dag wel pijn in de nek. De kast is echt bedoeld als een leuke ervaring voor kinderen. Mijn eigen dochter was meteen enthousiast toen ze zag wat ik dit keer aan het maken was. Met een nichtje maakte ze grootste plannen. Een mooie graadmeter om te zien of zoiets als dit werkt.’’Wat dacht u toen u de opdracht voor dit object kreeg?,,In eerste instantie ging het alleen om het ontwerp. Vrijwilligers zouden het kastje maken. Maar die klus bleek te lastig. Vier rechte wandjes, een plat dakje en paar palen, dat was het idee. Maar ik had wat anders bedacht, ik ben ontwerper en meubelmaker. Een object moet wel een bepaalde uitstraling hebben. Zo kwam de uitvoering voor dit nestkastje weer bij mij terug. Het is voor mijn doen geen ingewikkeld ontwerp, maar wel iets waar anderen hun wenkbrauwen bij ophalen. Heel veel hoeken, scheef en schuin, met perspectief. De basis smaller dan de bovenkant, met hetzelfde effect als je bij een wolkenkrabber staat. Dat vinden kinderen leuk.’’Was het een grote klus?,,Ben er een dag of vier mee bezig geweest. Het larikshout komt uit het Kuinderbos en was al in planken gezaagd toen het bij mij kwam. Ik heb het op maat gezaagd. De binnenkant is van plaatmateriaal. De basis is nu klaar, het stapelbed moet ik nog maken, net als de deur. Al met al een hartstikke leuke opdracht. Out of the box, daar houd ik wel van als creatieve ontwerper, meubelmaker en kunstenaar.’’Nog even terug naar Harco Bergman. Waarom is deze kast juist nu gebouwd?,,Omdat de Buitendag van Staatsbosbeheer met Pasen niet kan doorgaan. Daarom hebben we een alternatief programma bedacht dat begint op 13 maart. Dan zetten we de grootste nestkast in bij een ludieke actie, coronaproof, om de bestrijding van de eikenprocessierups onder de aandacht te brengen.’’