BAH. Er zitten wellicht kakkerlakken in je koffie

Wanneer je ’s ochtends – na een misschien wel iets te korte nacht – opstaat, gaat er niets boven een dampende kop koffie. Als je niet gehaast bent, is het zelfs leuk om er in bed van te genieten. Even wakker worden. Maar wist je dat dat kopje dampend geluk wellicht kakkerlakken bevat?



Dat klinkt misschien een beetje raar en de stelling vraagt dan ook om een woordje uitleg. Tenzij je in bedenkelijke hygiënische omstandigheden woont, komen die stukken kakkerlak natuurlijk niet van bij jou. Ze worden daarentegen verwerkt met de koffiebonen.



Dat is althans wat dokter Karan Raj beweert. De Britse dokter is erg populair op TikTok omdat hij medische verschijnselen in mensentaal uitlegt en bovendien mythes ontkracht. Ditmaal deed hij zijn volgers echter versteld staan met een wel heel onthutsend weetje. Volgens Raj bevatten ongeveer 10% van alle koffiebonen sporen van kakkerlakken en ander ongedierte.



Uiteraard worden die beestjes niet met opzet aan de bonen toegevoegd. Ze banen zich echter een weg tussen de ongeroosterde koffiebonen en vervolgens is het onmogelijk om het ongedierte er weer helemaal uit te krijgen. De insecten worden dus mee geroosterd en vermalen tot koffie. Raj benadrukt wel dat het om kleine beetjes gaat, waardoor het veilig blijft om de koffie te consumeren. Gevaarlijk is het dus niet, maar erg smakelijk kan je het fenomeen niet noemen.

Reacties

11-03-2021 10:11:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.504

OTindex: 27.165

Insecten zoals kakkerlakken kom je overal tegen. En dat ze vrijwel niet uit koffiebonen te verwijderen zijn geloof ik direct.

Ik heb zelf regelmatig cacaobonen uit West-Afrika naar Europa vervoerd, meest in bulk (los gestort). Dan zit er ook de duvel en z'n ouwe moer in.

11-03-2021 10:17:26 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.791

OTindex: 2.675

Ik ben nog nooit kakkerlakken in mijn koffiebonen tegengekomen. Maar ik sluit zeker niet uit dat restanten van die beesten in de vorm van uitscheiding de bonen in enigerlei mate heeft beïnvloed.

11-03-2021 10:20:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.854

OTindex: 6.845

Quote:

erg smakelijk kan je het fenomeen niet noemen. Onsmakelijk ook niet. Je proeft er niks van.



Insecten en andere geleedpotigen horen gewoon bij het leven. Je deelt zelfs dagelijks het bed met miljoenen exemplaren. Ik heb dan ook zomaar het vermoeden dat in veel van onze voedingswaren insecten zitten. Meestal is dat geen enkel bezwaar, want echt giftig zullen die vrijwel nooit zijn.



Hier nog een leuk verhaaltje over de

.



Laatste edit 11-03-2021 10:23 Onsmakelijk ook niet. Je proeft er niks van.Insecten en andere geleedpotigen horen gewoon bij het leven. Je deelt zelfs dagelijks het bed met miljoenen exemplaren. Ik heb dan ook zomaar het vermoeden dat in veel van onze voedingswaren insecten zitten. Meestal is dat geen enkel bezwaar, want echt giftig zullen die vrijwel nooit zijn.Hier nog een leuk verhaaltje over de vijg

11-03-2021 10:37:31 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.947

OTindex: 2.743

En proeven doe je het al helemaal niet. Zo zie je maar, zelfs veganisten eten insecten Fruitjams zijn er berucht om dat ze veel insecten bevatten. Ach, het maakt uiteindelijk geen donder uit, die beestjes worden meegekookt of geroosterd dus zal je er niet iets van oplopenEn proeven doe je het al helemaal niet. Zo zie je maar, zelfs veganisten eten insecten

11-03-2021 10:49:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.690

OTindex: 83.569

Nou, ik heb er nog nooit iets van geproefd hoor! En trouwens, die beestjes zullen veilig opgesloten blijven in mijn koffiepadje dus er knarst niets tussen mijn tanden tijdens het koffiegenieten.

Ik neem nog een bakkie! ☕

11-03-2021 11:09:45 Questyn

Erelid



WMRindex: 1.725

OTindex: 1.869

S Ach zo krijg ik mijn extra portie proteïnen toch binnen

11-03-2021 11:26:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.504

OTindex: 27.165

@KhunAxe : @Mamsie : Je wilt niet weten hoeveel spinnetjes en ander gedierte door mijzelf meegekookt worden als ik zelf jam maak. Die beesten zijn er gewoon niet uit te vissen. Zelfs na drie keer wassen zit eer nog gedierte in.

11-03-2021 11:27:15 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.511

OTindex: 36.690

daarom is het belangrijk dat de koffie goed wordt gemalen voor het zetten

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: