Rechter onder vuur na uitspraak dat verkrachter met zijn slachtoffer moet trouwen

Een rechter in India is onder vuur komen te liggen na zijn vraag of een verkrachter bereid was te trouwen met zijn tienerslachtoffer.



Velen reageerden boos en eisen het ontslag van toprechter Sharad Arvind Bobde tijdens de zitting van een leerkracht die een tienermeisje twee jaar lang misbruikte.



De man is op borgtocht vrij. Vrouwenrechtenorganisaties in India zijn furieus en vrezen dat rechtbanken nu massaal dit voorstel zullen overnemen en slachtoffers dwingen om met hun verkrachter te trouwen, meldt IOL.

Reacties

09-03-2021 22:53:27 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.482

OTindex: 36.676

zelfs in India is dit eigenlijk uit de tijd

09-03-2021 23:10:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.466

OTindex: 27.164

@botte bijl : Ik vermoed dat in India de rechtelijke macht moeite heeft (net als in Nederland) om zich aan te passen aan de samenleving.

09-03-2021 23:20:07 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.482

OTindex: 36.676

@Emmo :

klopt, en op Facebook ben ik geabonneerd op "The Logical Indian", een rubriek waar vloggende jongelui (waarschijnlijk studentes) de misstanden in de reactionaire samenleving aldaar stevig kritiseren. is om te verkneukelen klopt, en op Facebook ben ik geabonneerd op "The Logical Indian", een rubriek waar vloggende jongelui (waarschijnlijk studentes) de misstanden in de reactionaire samenleving aldaar stevig kritiseren. is om te verkneukelen

