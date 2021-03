Geuroloog gaat Almere ruiken

“Hoe ruikt Almere? Dat is de vraag die cultuurinstelling Kunstlinie stelt aan de inwoners van de stad. Zij kunnen dat laten weten aan de instelling die er vervolgens een geuroloog mee aan de slag laat gaan. Het doel van het project is een geurkaars, die ruikt naar Almere.



Geuroloog Jorg Hempenius uit Zeewolde: “Zij wonen hier en weten als geen ander hoe de stad ruikt. Het is een beetje een abstract begrip, maar het gaat er vooral om dat de stad verschillende geuren bij de inwoners oproept.””

Reacties

09-03-2021 02:48:40 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.897

OTindex: 2.729

Wat bezielt de mens tegenwoordig toch? Wat bezielt de mens tegenwoordig toch?

