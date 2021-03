Lichtgevende tatoeage als waarschuwing

Stel je voor: je rent over het strand in de snikhete zon. Nog aardig wat kilometers te gaan, en je voelt de zon al aardig branden. Hoe handig zou het zijn als je een seintje krijgt wanneer je dreigt te verbranden? Of wanneer het tijd wordt voor een flesje water?



Onderzoekers hebben nu een tijdelijke tattoo ontworpen met dezelfde lichtgevende technologie als gebruikt wordt in tv- en smartphoneschermen. De technologie, bestaande uit organische lichtemitterende diodes (OLED's), kan worden aangebracht als een normale plaktattoo. Dat wil zeggen, de OLED's worden op tijdelijk tattoo-papier gefabriceerd en overgebracht naar een nieuw oppervlak door erop te drukken en te deppen met water.



De tattoo voor heel veel doeleindes kunnen worden gebruikt. Zo zou het gecombineerd kunnen worden met andere tattoo-elektronica om bijvoorbeeld licht uit te stralen wanneer een atleet uitgedroogd is, of wanneer we uit de zon moeten komen om verbranding te voorkomen. De OLED’s zouden zelfs op verpakkingen of fruit getatoeëerd kunnen worden om aan te geven wanneer een product over datum is, of in de modewereld worden gebruikt in de vorm van gloeiende tatoeages.



Expert op het gebied van biomedische technologie David Fernandez Rivas (Universiteit Twente): ‘Het zou ideaal zijn als deze techniek gecombineerd kan worden met een extra signaal om te voorkomen dat men het lichtje “mist”. Als je een atleet bent en hardloopt in daglicht, is het misschien moeilijk te zien dat het licht brandt, of je merkt het simpelweg niet op. Een combinatie met een geluidssignaal zou in dat geval bijvoorbeeld een uitkomst bieden’.



‘Mijn zorg is wel hoe duurzaam het materiaal zal zijn. Als het gemakkelijk kan worden afgewassen met zeep, welke impact heeft het dan op het milieu? Kan het materiaal gerecycled of hergebruikt worden? Bovendien ben ik benieuwd wat de stroombron van de tatoeages zal zijn, de stroom moet immers laag genoeg zijn om geen onaangename ontladingen te veroorzaken. Al met al is deze studie zeker een lovenswaardige inspanning. OLED is een goed doorontwikkelde technologie, het is slim van de onderzoekers om op deze ontwikkeling mee te liften’.

