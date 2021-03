Zeventig appartementen en negen parkeerplaatsen: Er komt straks ruzie

De bewoners van twee appartementencomplexen aan de Molukkenstraat (Red.: naar het schijnt speelt dit in de stad Groningen) hebben sinds deze week een parkeerprobleem. De bewoners willen een parkeervergunning, maar die krijgen ze niet. Nu moeten zeventig appartementen het doen met negen parkeerplaatsen.



Sinds 1 maart valt de Molukkenstraat onder het betaald parkeren regime. Dat betekent dat aanwonenden een parkeervergunning nodig hebben om voor de deur te parkeren. Geen probleem voor de bewoners, maar voor de gemeente blijkbaar wel.



Ze krijgen geen vergunning van de gemeente omdat woningcorporatie Lefier, eigenaar van de beide complexen, parkeerplaatsen heeft aangelegd bij de beide woonblokken.



Het gaat om negen parkeerplaatsen waarvan twee voor invaliden zijn. 'We wonen hier met veertig gezinnen', zegt Koos Westra die in één van de complexen woont. 'De meesten hebben twee auto's, die ze nu nergens kunnen parkeren. Het is gewoon een ergernis.'



Meerdere bewoners parkeren hun auto nu een aantal straten verderop, op plekken waar het parkeren nog gratis is. De gemeente laat desgevraagd weten dat Lefier bij de bouw van de complexen de opdracht heeft gekregen om parkeerplekken aan te leggen.



Die parkeerplekken moesten ervoor zorgen dat bewoners niet allemaal op straat zouden parkeren. De gemeente weet tot de dag van vandaag niet hoeveel parkeerplekken Lefier heeft aangelegd.



Bewoners voelen zich misleid

Dat zijn er dus negen. Tot de invoering van het betaald parkeren speelde dat aantal geen rol. Bewoners konden tenslotte hun auto gewoon kwijt in de straat. Nu er sprake is van betaald parkeren is er wel een probleem, want de gemeente weigert bewoners een vergunning te verlenen.



Bewoner Arjan Kluiter laat weten dat meerdere bewoners zich misleid voelen. 'Er is nooit kenbaar gemaakt dat wij geen parkeervergunning zouden krijgen als er sprake zou zijn van betaald parkeren.' Volgens de betrokkenen kan de rest van de straat wel een vergunning aanvragen.



Het summiere aantal Lefier-parkeerplaatsen maakt dus dat de vele bewoners met hun handen in het haar zitten. Zo heeft Kluiter al een parkeerplaats gehuurd. De kosten daarvan liggen hoger dan de kosten die gemoeid zijn met een gemeentelijke parkeervergunning.



Koos Westra mag gebruik maken van één van de twee invalideparkeerplaatsen. Hij is dus voorzien, maar toch vindt hij de situatie absurd en daarom wil ook hij een oplossing. 'Er komt straks ruzie tussen de mensen die wel een plek hebben en degene die geen plek hebben. Het is nu wie het eerst komt, wie het eerst maalt.'



De gemeente laat verder weten dat ze inmiddels samen met Lefier aan een oplossing werken. De bewoners hoeven de komende twee weken nog niet bang te zijn voor een boete, als ze de auto in hun eigen straat parkeren.



De oplossing ligt naar verwachting in de loop van volgende week op tafel. Een vergunning kan in elk geval tot die tijd nog niet worden aangevraagd.

(Op WMR althans.) Bureaucratie is toch een eeuwige bron van vreugde.(Op WMR althans.)

Quote:

De gemeente weet tot de dag van vandaag niet hoeveel parkeerplekken Lefier heeft aangelegd. Hebben ze daar vooraf ter controle niet de bouwplannen gekregen om de vergunning te verlenen?



En verder is het simpel. Kun je niet buiten die parkeerplaatsen, dan moet je een dergelijk appartement niet kopen en niet achteraf gaan mekkeren.



Indertijd had ik het oog op een goedkoop boerderijtje op Giethoorn. Dat heb ik toch maar niet gekocht omdat er met geen mogelijkheid te parkeren was. Parkeren was alleen mogelijk op een gemeenschappelijke parkeerplaats aan het eind van de sloot, een paar honderd meter verderop. Toen had ik nog geen auto maar ik kon niet uitsluiten dat ik ooit behoefte aan zo'n ding zou krijgen. Hebben ze daar vooraf ter controle niet de bouwplannen gekregen om de vergunning te verlenen?En verder is het simpel. Kun je niet buiten die parkeerplaatsen, dan moet je een dergelijk appartement niet kopen en niet achteraf gaan mekkeren.Indertijd had ik het oog op een goedkoop boerderijtje op Giethoorn. Dat heb ik toch maar niet gekocht omdat er met geen mogelijkheid te parkeren was. Parkeren was alleen mogelijk op een gemeenschappelijke parkeerplaats aan het eind van de sloot, een paar honderd meter verderop. Toen had ik nog geen auto maar ik kon niet uitsluiten dat ik ooit behoefte aan zo'n ding zou krijgen.

@Emmo :

Hebben ze daar vooraf ter controle niet de bouwplannen gekregen om de vergunning te verlenen?. QuoteHebben ze daar vooraf ter controle niet de bouwplannen gekregen om de vergunning te verlenen?. Quote:

De gemeente weet tot de dag van vandaag niet hoeveel parkeerplekken Lefier heeft aangelegd.

blijkbaar niet

@Emmo :

En verder is het simpel. Kun je niet buiten die parkeerplaatsen, dan moet je een dergelijk appartement niet kopen en niet achteraf gaan mekkeren. QuoteEn verder is het simpel. Kun je niet buiten die parkeerplaatsen, dan moet je een dergelijk appartement niet kopen en niet achteraf gaan mekkeren. blijkbaar nietTotdat het betaald parkeren regime begon, was alles in orde. Ben je nog steeds teleurgesteld over je boerderijtje?

@allone : Niet zo erg. Waar ik nu zit, heb ik ook een sloot achter het huis met vrije vaart naar de Arembergergracht en vandaar naar de meren. Achter het huis de schaatsen onderbinden en in de zomer een zeilbootje in de plomp.

