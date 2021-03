Mariniers Thailand redden katten van brandend, zinkend schip

Een groep mariniers in Thailand heeft een viertal katten in nood afgelopen dinsdag gered van een brandend schip. De opvarende bemanning was eerder al geƫvacueerd, maar daarbij waren de dieren blijkbaar vergeten. De vier verstekelingen werden later alsnog meegenomen.De mariniers ontdekten de katten toen ze controleerden of het schip olie in het water had gelekt. Een van hen zwom vervolgens naar het gekapseisde vaartuig toe, plaatste de dieren op zijn rug en bracht ze in veiligheid. De katten zouden geen verwondingen hebben opgelopen. Sinds hun redding worden ze verzorgd bij de kazerne van de mariniers, meldt persbureau Reuters.Het schip waarop de katten zich begaven voer dinsdag in de buurt van het eiland Koh Adang toen het vlam vatte - de oorzaak is onbekend - en begon te zinken. De achtkoppige bemanning was de zee ingesprongen en werd gered door een vissersboot. De katten bleven achter.De dieren werden aangetroffen op een houten balk van het schip, dicht tegen elkaar aan. "Ik gebruikte mijn camera om in te zoomen op het schip, en toen zag ik een of twee katten hun kop om de hoek steken", zegt een van de mariniers, die foto's maakte van de redding.