Bezoeker rommelmarkt koopt porseleinen kom voor 30 euro, blijkt zeldzaam Chinees artefact

Bij een tuinverkoop in de Amerikaanse staat Connecticut kocht een man een klein, porseleinen kommetje voor nog geen 30 euro. Het bleek de aanschaf van zijn leven: het was niet zomaar een leuk schaaltje voor de nootjes, maar een uiterst zeldzaam Chinees artefact uit de 15de eeuw. Waarde: minstens 250.000 euro.Wie beter kijkt, ziet dat het schaaltje is gemaakt in de vorm van een lotusknop. Er zijn complexe patronen op geschilderd en kobaltblauwe bloemen. De kom is slechts 16 centimeter breed. De man of vrouw, die anoniem wil blijven, betaalde 35 dollar oftewel 29 euro voor het kommetje, maar vroeg wel direct om een taxatie van veilinghuis Sotheby’s.“Het was voor ons allebei meteen duidelijk dat we naar iets heel bijzonders keken”, zegt hoofd van de afdeling Chinese kunstwerken Angela McAteer. “De schilderstijl, de vorm, zelfs de kleur van het blauw is karakteristiek voor die vroege 15de eeuwse periode van porselein.” De kom bleek uit de tijd te stammen van de Yongle-keizer, de derde heerser van de Ming-dynastie in China.Wereldwijd zijn er nog maar zes van dit soort kommen over. 17 maart is de veiling. De verwachting is dat het schaaltje tussen de 250.000 en 415.000 euro gaat opbrengen.