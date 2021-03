Ongeduldige wielertoerist begaat levensgevaarlijk manoeuvre in Limburg

Op dashcambeelden is te zien hoe een fietser zich tussen het verkeer wurmt en maar nipt een vrachtwagen ontwijkt.Het opvallende tafereel speelde zich vorige week woensdag af op de Tongersesteenweg in Hoeselt. De dashcam van een bestuurder filmt hoe een wielertoerist eerst op het fietspad rijdt en een andere fietser met een brede beweging inhaalt.Vervolgens merkt hij dat het verkeer voor hem trager begint te rijden en besluit hij om de auto’s langs links in te halen. Op dat moment komt er een vrachtwagen uit de tegengestelde richting aan. De fietser kan het gevaarte maar net ontwijken en zigzagt vervolgens verder door het verkeer. Levensgevaarlijk en onnodig, want dit had veel erger kunnen aflopen.