Zak met vuurwapens gevonden in plafond Abcoude

De politie heeft dinsdag een zak met vuurwapens en munitie veilig gesteld. De wapens werden gevonden in een woning aan de Koningsvaren in Abcoude. In het huis vinden renovatie werkzaamheden plaats.De nieuwe bewoners troffen de zak met vuurwapens gewikkeld in kranten aan in het plafond van de woning. De bewoners waarschuwden de politie die een onderzoek startte.De kranten waren afkomstig uit het jaar 1958. Het vermoeden is dat de vuurwapens nog veel ouder zijn. De Forensische Opsporing heeft de vuurwapens veilig gesteld en zal onderzoek doen naar de afkomst. Ook de tas met munitie is in beslag genomen.