Wie wil er naar de maan? Japanse miljardair geeft acht tickets weg

Een Japanse miljardair gaat acht tickets voor een reis naar de maan weggeven. Enthousiastelingen hoeven maar aan twee voorwaarden te voldoen: ze moeten 'grenzen willen opzoeken' en de rest van de bemanning willen helpen hetzelfde te doen.



Aanvankelijk wilde Yusaku Maezawa, die zijn fortuin verdiende met de onlineverkoop van kleding, zes tot acht kunstenaars meenemen met de reis die naar verwachting plaatsvindt in 2023, maar vandaag werd bekend dat hij de criteria voor zijn medepassagiers heeft verruimd.



De 45-jarige miljardair zei dat hij heeft ingezien dat 'iedereen die iets creatiefs doet een kunstenaar genoemd kan worden'. In totaal zullen er volgens Maezawa 10 tot 12 personen aan boord van de maanvlucht zijn.



"Ik nodig jullie uit om met me mee te gaan op deze missie. Acht van jullie, van over de hele wereld. Ik heb alle plaatsen gekocht, dus het wordt een privévlucht", aldus Maezawa in een video op Twitter.



In 2018 werd al bekend dat Maezawa de eerste persoon ooit was die een reisje naar de maan had geboekt. Dat deed de Japanner bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse entrepreneur Elon Musk.



De Japanse miljardair Yusaku Maezawa kocht zijn reis naar de maan in 2018.

Ge√Įnteresseerden moeten zich uiterlijk op 14 maart opgeven, de eerste screening vindt een week later plaats. Een verdere planning gaf Maezawa niet, maar hij meldde wel dat de rest van de selectieprocedure in elk geval een 'opdracht' en een online-interview omvat.



Ongebruikelijke contactadvertentie

Als het SpaceX lukt om Maezawa en de andere passagiers naar de maan te brengen, zijn zij de eerste maanreizigers sinds de laatste Amerikaanse Apollo-missie in 1972. SpaceX-topman Musk, die ook in de video van Maezawa te zien is, zegt dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de vlucht in 2023 kan plaatsvinden.



Maezawa kwam eerder in het nieuws omdat hij online een advertentie plaatste om een vriendin te vinden die met hem mee naar de maan wilde reizen. Die ongebruikelijke contactadvertentie verwijderde hij uiteindelijk abrupt, ondanks dat er toen ongeveer 30.000 reacties op kwamen.

Reacties

06-03-2021 10:25:41 Buick

Erelid

WMRindex: 938

OTindex: 204

Wnplts: amsterdam

Quote:

Maezawa kwam eerder in het nieuws omdat hij online een advertentie plaatste om een vriendin te vinden die met hem mee naar de maan wilde reizen. Die ongebruikelijke contactadvertentie verwijderde hij uiteindelijk abrupt, ondanks dat er toen ongeveer 30.000 reacties op kwamen.

Dus als je een vriendin zoekt dan beloof je haar de maan Dus als je een vriendin zoekt dan beloof je haar de maan

06-03-2021 11:22:11 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.394

OTindex: 27.163

@Buick : Het lijkt mij romantisch gezien een afknapper als je een geliefde verteld dat ze naar de maan kan lopen.

06-03-2021 11:37:41 Buick

Erelid

WMRindex: 938

OTindex: 204

Wnplts: amsterdam

@Emmo , als jij met een raket gaat en zij moet lopen dan is het zeker een afknapper.

06-03-2021 11:40:11 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.469

OTindex: 20.072

Nou, gezien de " niet zo succesvolle lancering " van twee dagen geleden, denk ik dat ik de uitnodiging niet aanneem...

