Vader maakt beer bong voor dochtertje, maar heeft daar een goede reden voor

Voor je dochtertje van 8 maanden oud een biertrechter maken: deze vader lijkt op het eerste zicht niet naar huis te gaan met de ‘Vader van het jaar’-trofee. Wacht echter nog even met de kinderbescherming te bellen, want papa Rudy Willingham heeft wel degelijk het beste voor met zijn kleine Lily.De Amerikaan Rudy Willingham en zijn vrouw werden acht maanden geleden de trotse ouders van een dochtertje, Lily. Lily is een schattige baby en doet het goed, maar weegt wel wat te weinig. “Daar weet ik iets op”, dacht vader Rudy, die er nu behoorlijk slank uitziet maar vroeger kennelijk last had van een biertonnetje. De papa surfte wat webshops af op zoek naar de kleinst mogelijke versie van het ding wat hem in zijn studententijd “flink deed aankomen”: een beer bong.“Als het bij mij werkte, dan misschien ook bij haar”, luidt de redenering van papa Rudy. Die recycleerde dus niet zomaar zijn eigen biertrechter, maar kocht speciaal het kleinste formaat en hing daar de zuigspeen van zijn dochtertje aan vast.Het gaat voor alle duidelijkheid eerder om een grap dan om een wetenschappelijk beproefde methode. Het is dus helemaal niet zeker dat Lily dankzij de ‘paptrechter’ wat meer zal wegen. Het meisje lijkt er echter niet om te malen, en misschien doet verandering van fles ook eten?De ouders amuseren er zich in ieder geval mee. Lily’s moeder vindt de uitvinding “hilarisch”, zegt ze aan Jam Press. “Als ouders vind ik het belangrijk om je gevoel voor humor te bewaren tijdens de opvoeding van je baby. Anders ontstaat er al snel stress, en baby’s kunnen die stress voelen.” Of baby Lily aan deze voorbereiding op het studentenleven later nog veel katers zal overhouden, valt echter nog af te wachten.