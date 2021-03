"Uitgestorven" vogel duikt na 170 jaar weer op: Tranen van geluk

De zwartbrauwmuistimalia. Het zegt je misschien niks, maar het is misschien wel één van de meest mysterieuze vogels die er is. 170 jaar werd hij niet gezien, tot nu. "Ik kon mijn ogen niet geloven", zegt een Indonesische vogelkenner.Wetenschappers noemen het 'een van de grootste raadsels van de Indonesische vogelwereld'. Twee vogelliefhebbers hebben de muistimalia op de foto gezet in de jungle van het Indonesische eiland Borneo, meldt de New York Times.De zwartbrauwmuistimalia werd voor het eerste beschreven door vogelaars rond 1850. Het dier is bruin, met zwart en grijs en roodbruine ogen.Daarna werd de vogel één groot raadsel, was hij nou wel of niet uitgestorven? In 2016 werd er op het Indonesische deel van Borneo een groep opgericht om de diversiteit van vogelsoorten op het eiland in kaart te brengen.Twee bewoners van het eiland, Muhammad Suranto en Muhammad Rizky Fauzan deden mee. Ze waren nieuwsgierig naar een bepaalde vogel die ze al vaak hadden zien vliegen in de jungle en afgelopen oktober lukte het ze om de vogel te vangen en op de foto te zetten.Vogelkundige Joko Said Trisiyanto wist niet wat hij zag toen hij de foto kreeg. "Ik dacht eerst dat het een andere muistimalia was, maar iets klopte niet." De foto bleek perfect te kloppen met de omschrijving van een zwartbrauwmuistimalia, een vogel die in het handboek van de vogelkundige omschreven stond als mogelijk uitgestorven.Snel werd de foto rondgestuurd naar andere experts, die elk even geschokt waren. Het duurde even om de foto's te verifiëren, maar toen bleek dat het écht om de zwartbrauwmuistimalia ging, stond de vogelwereld op zijn kop. "Ik had tranen in mijn ogen", zegt vogeldeskundige Panji Gusti Akbar tegen de New York Times.De vogel zelf is inmiddels weer vrijgelaten. De onderzoekers hopen met de nieuwe soort toeristen naar Borneo te trekken. "Vogelaars van over de hele wereld hebben al contact met me gezocht over de mogelijkheden om deze vogel te zien", zegt Akbar.Zodra de coronamaatregelen het toelaten, is hij van plan om samen met zijn collega's een expeditie te plannen om meer over de vogel te weten te komen. "Borneo is een eiland vol verrassingen en er is nog veel meer te ontdekken en te leren."