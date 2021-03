Dag 1 van aangifte, Belastingdienst kampt direct met storing

Het was maandag 1 maart, de eerste dag dat je je aangifte voor de inkomstenbelasting weer kunt doen. Er was alleen één probleem: de Belastingdienst kampte met een storing.



"Door een technische storing lukt het momenteel niet om in te loggen op Mijn Belastingdienst. We verwachten het probleem snel te kunnen oplossen. Onze excuses voor het ongemak", stond er maandagmorgen vroeg op de website van de dienst te lezen. Intussen is de status van de storing veranderd in 'Mijn Belastingdienst momenteel beperkt beschikbaar'.



Slecht nieuws dus voor vroege vogels die hun aangifte zo snel mogelijk rond hadden willen krijgen. Voor degenen die al ingelogd waren en al gegevens hadden ingevuld, is er niets aan de hand, verzekert de fiscus. De gegevens zijn bewaard gebleven en je kunt als de storing opgelost is gewoon verder gaan met invullen.



De Belastingdienst verwachtte de storing voor 11.00 uur te hebben opgelost. Een woordvoerder van de fiscus meldde dat nog niet bekend was wat de oorzaak van de problemen was. Er kwamen wel aangiften binnen, maar het lukte niet bij iedereen.

Ik wacht wel tot half of eind maart. Dan zijn de kinderziektes er uit.

