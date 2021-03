Verlamde patiënt kan hand weer gebruiken

Dankzij opgeplakte elektrodes kunnen verlamde patiënten hun handen opnieuw gebruiken.

Zes Amerikanen die verlamd waren door schade aan hun ruggengraat, konden deelnemen aan het experiment. Ze kregen elektrodes in hun nek die de zenuwcellen in de ruggengraat elektrisch stimuleerden. Tegelijk kregen ze fysiotherapie. Na een maand training konden ze onder meer opnieuw hun handen bewegen en kracht uitoefenen tussen hun vingers en duim, melden de onderzoekers. De vooruitgang was veel groter dan wanneer ze enkel de fysiotherapie kregen en niet de elektrische stimulatie.



Nadat de behandeling was stopgezet, bleef het effect nog drie tot zes maanden duidelijk. Er waren al behandelingen met elektrostimulatie, maar daarbij werd de stimulator ingeplant. Voor deze nieuwe therapie is geen operatie nodig.

