Vrouw trekt haar slipje uit in winkel en gebruikt het als… mondmasker

Een vrouw die zonder mondmasker een supermarkt binnenging en gevraagd werd om er een op te zetten, besloot om haar onderbroek als mondmasker te gebruiken. Het filmpje zorgde voor heel wat verontwaardiging.



Het incident speelde zich enkele dagen geleden af in een supermarkt in Zuid-Afrika. De vrouw vond het blijkbaar niet nodig om in de winkel een mondmasker te dragen terwijl dat wel degelijk verplicht is.



Het beveiligingspersoneel dreigde ermee haar buiten te zetten als ze geen mondmasker zou opzetten. Daarop trok de vrouw haar slip vanonder haar rok en plaatste het op haar hoofd.



De beelden gingen viraal op Facebook en lokten heel wat boze reacties uit. “Blijf thuis en koop online als je niet graag een mondmasker draagt”, “Ik word hier ziek van. Ze kent de maatregelen die wereldwijd van kracht zijn”, en “Er gaat een gevaarlijk virus rond en zij denkt dat een slip haar zal redden. Wat moet haar familie niet denken?”, lezen we onder meer.

01-03-2021 14:57:50 DrZiggy

“Er gaat een gevaarlijk virus rond en zij denkt dat een slip haar zal redden. Wat moet haar familie niet denken?”



Dat is wat de overheden ons willen laten geloven. Dat een lapje stof wat verschil maakt. Dat is wat de overheden ons willen laten geloven. Dat een lapje stof wat verschil maakt.

01-03-2021 15:19:49 Mamsie

Al die draconische maatregelen helpen niet.

Het enige wat in mijn optiek helpt, is afstand houden en als je snotterig bent je verantwoordelijkheid nemen en thuisblijven. @DrZiggy : Het helpt ook helemaal niet. Anders zouden er niet dagelijks zoveel mensen positief getest worden.Al die draconische maatregelen helpen niet.Het enige wat in mijn optiek helpt, is afstand houden en als je snotterig bent je verantwoordelijkheid nemen en thuisblijven.

01-03-2021 15:30:27 Grouse

01-03-2021 15:38:13 botte bijl

01-03-2021 15:56:06 Emmo

