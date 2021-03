Petitie geslaagd: Quinten krijgt jaar lang knoflooksaus van Deen

Quinten Warner kan zijn geluk niet op. De 25-jarige Purmerender krijgt een jaar lang knoflooksaus thuisgestuurd. Vorige week startte hij een petitie omdat hij niet wil dat zijn favoriete saus verdwijnt, nu Deen wordt overgenomen door Albert Heijn.



Quinten is fervent shoarma-eter – zijn vrienden noemen hem niet voor niets 'de shoarmaboer' – en daar hoort voor hem onlosmakelijk de knoflooksaus van Deen bij. Hij was dan ook geschokt door het nieuws over de overname en startte een petitie voor het behoud van 'zijn' knoflooksaus.



Die petitie is niet onopgemerkt gebleven. Quinten heeft niet alleen 4000 handtekeningen verzameld, maar is ook benaderd door de directeur van Epos Specerijen, de producent van de saus.



"Hij had een verrassing voor me, zei hij. Wat blijkt: ik krijg een jaar lang elke maand knoflooksaus opgestuurd. Twaalf flessen per maand", vertelt Quinten aan EditieNL. "Daar moet ik het wel mee redden, want ik gebruik er maximaal drie per week."



De flessen zijn nog gepersonaliseerd ook. "Ze hebben speciaal voor mij een etiket ontworpen. Zelfs mijn naam staat erop. Helemaal fantastisch. Ook zijn ze bezig met de productie van een langer houdbare knoflooksaus, zodat mensen nog even een voorraadje kunnen inslaan voordat Deen dichtgaat."



En daar blijft het niet bij. Ook de directeur van zijn favoriete supermarkt heeft contact opgenomen om Quinten honderd flessen knoflooksaus te overhandigen. "Dat werd met het aanbod van Epos Specerijen alleen een beetje veel", zegt hij. "Dus we hebben besloten die honderd flessen aan de Voedselbank te doneren."



Hij heeft het er maar druk mee, want Quinten heeft binnenkort ook nog een grote proeverij op de planning staan. "Ik ga bij allemaal verschillende supermarkten zoveel mogelijk soorten knoflooksaus kopen en die beoordelen. Zo weet iedereen straks welke knoflooksaus hij of zij moet kopen als die van de Deen niet meer te koop is."



Inmiddels kan Quinten weer met een gerust hart knoflooksaus eten. "Ik zit sowieso het komende jaar gebakken met mijn voorraad en ook daarna komt het wel goed. Ik vind het vooral leuk dat er zoveel positiefs uit deze actie voortkomt. Het is een uit de hand gelopen grap."

Reacties

01-03-2021 12:39:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.281

OTindex: 27.160

En daarmee heeft mijnheer Warner een jaar de tijd om uit te vogelen hoe hij die reut zelf kan maken.

01-03-2021 13:22:47 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.775

OTindex: 2.701

@Emmo :

Ongezoete yoghurt

Fijngehakte bieslook & knoflook

Mengen, klaar Ongezoete yoghurtFijngehakte bieslook & knoflookMengen, klaar

01-03-2021 15:14:50 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.744

OTindex: 2.670

@KhunAxe : Beetje peper en een drupje citroen doen wonderen.

01-03-2021 15:21:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.574

OTindex: 83.353

Quote:

Petitie geslaagd: Quinten krijgt jaar lang knoflooksaus van Deen



En Deen is gelijk van zijn onverkoopbaar geworden voorraad af. Iedereen blij! En Deen is gelijk van zijn onverkoopbaar geworden voorraad af. Iedereen blij!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: